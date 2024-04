Paro de colectivos en el AMBA: qué líneas no funcionarían por la medida de fuerza

En medio de negociaciones, que parecerían no llegar a buen puerto, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) prepara un paro de colectivos en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como reclamo por la falta de incrementos salariales que acompañen a la creciente inflación.

Los empresarios sostienen que el problema comenzó durante la pandemia, cuando el Gobierno de Alberto Fernández obligó a las líneas de colectivos a funcionar con la misma frecuencia sin tener la misma demanda, lo que vació el sistema. Luego, ya con Sergio Massa como ministro de Economía, se congelaron las tarifas en plena corriente inflacionaria, empujando al sistema de transporte a quedar completamente en jaque.

La UTA amenaza con parar.

Este miércoles, el gremio que conduce Roberto Fernández se reunirá con las cámaras empresariales del sector, así como con los representantes de la Secretaría de Trabajo. Intentarán definir, con pocas esperanzas de llegar a un acuerdo, si se otorgarán o no los incrementos en la base salarial de los trabajadores.

Líneas de colectivo que podrían parar

La UTA, por lo tanto, amenazó con un paro de colectivos de 48 horas para el próximo jueves 25 de abril. Las líneas que podrían adherirse son: 1, 2, 4, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 29, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 75, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 105, 106, 109, 110, 113, 114, 118, 119, 123, 124, 126, 128, 129, 133, 136, 140, 143, 145, 148, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 163, 166, 169, 172, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 193, 194 y 195.

Las líneas que se adhirieron y las que no al paro del 11 de abril.

El Grupo DOTA (Doscientos Ocho Transporte Automotor), a simple vista, parecería no sumarse a la medida de fuerza que se está planificando para mañana. La empresa de transporte controla casi el 70% de las líneas de colectivos en el AMBA; son 180 líneas que cubren 733 ramales, como el 8 (ex 5), 28, 51, 74 y 79, entre otras.

¿Por qué podría no haber acuerdo con la UTA?

Si bien aún no hay nada definido, las empresas advierten de antemano que no podrán afrontar estos incrementos que los gremios les piden, si previo a ello no se modifican los precios de las tarifas. Básicamente, reclaman que los boleto de la región son muy bajos y no les permiten recaudar lo necesario para llevar adelante esta actualización salarial.

Por lo tanto, de no pactar esta cuestión inicial, es muy probable que la UTA cese sus actividades durante dos días. Y, de hecho, ya hay conflictos con transportistas en el interior del país: el gremio AOITA encabezó un paro de colectivos el lunes en Córdoba, como respuesta a la falta de avances en sus negociaciones paritarias.