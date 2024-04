La joven a la que le quitaron la pensión por discapacidad aún no sabe si cobrará

El 7 de abril, MDZ informaba que Anses había dado de baja la pensión de Romina Vicencio, una joven de 31 años que tiene una discapacidad del 100% debido a un ataque de meningitis que sufrió a los 9 meses de vida y la dejó en terapia intensiva. El caso rápidamente se volvió viral y, el 9 de abril, desde el organismo nacional señalaron que la joven cobraría sin inconvenientes en mayo. 23 días días después, Silvia, su mamá, afirmó que aún no recibió una notificación oficial, por lo tanto, no está segura si su hija cobrará lo que le corresponde.

Según informa el Gobierno nacional en su página web, en la República Argentina existen cuatro tipo de pensiones no contributivas: a las personas incapacitadas en forma total y permanente; a las madres de siete o más hijos; a la vejez, que está siendo reemplazada por la nueva Pensión Universal al Adulto Mayor y las pensiones graciables (algunas fuentes señalan que no están operativas hace tiempo). Cuando era niña, Romina recibió la última. Caída la pensión que tenía, la mamá de Romina inició una nueva carpeta para regularizar la situación de su hija. Sin embargo, debido a la delicada situación económica que atraviesa la familia, no pueden continuar esperando.

Romina Vicencio

Foto: gentileza

"Ha sido un mes difícil para nosotros. Quizás para alguna persona 150.000 pesos sea un vuelto, pero para mi es mucho y he tenido que trabajar el doble. Por eso quiero creer que este mes de mayo me arreglen todo", afirmó Silvia a MDZ, visiblemente preocupada.

Además, la mujer afirmó en otras oportunidad que: "Nosotros no queremos pedir dinero ni nada. Nos pidieron una cuenta bancaria, un alias, para depositarnos dinero, para apoyarnos. No, nosotros no queremos eso. Nosotros somos una familia de un perfil muy bajo y lo único que queremos es que le devuelvan su pensión, nada más, nada más".

En síntesis, lo único que está solicitando la familia es una voz oficial de Anses que les asegure que su hija recuperará su pensión. Oficialmente hoy no hay nada, aunque según pudo averiguar MDZ, el problema va a estar solucionado en mayo. Mientras tanto, Romina, Silvia y su familia, esperan una buena noticia.