Desde la UNCuyo se emocionaron por la marcha e insisten por un mayor presupuesto

Esther Sánchez, rectora de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) dio una conferencia de prensa este miércoles para hablar sobre la multitudinaria marcha por la educación pública que se llevó a cabo en todo el país y que en Mendoza tuvo a más de 40 mil personas presente. "Necesitamos un mayor financiamiento para que nuestros estudiantes", indicó la rectora.

"Estamos muy emocionados por lo que ha sucedido en todo el país. Ha sido una muestra contundente del apoyo de la sociedad a la educación pública y en especial a la universidad pública. En esa lucha, que tan legítimamente toda la sociedad decía estar 'luchando por una educación pública' y nosotros agregamos como derecho, como derecho humano como la responsabilidad indelegable del Estado de financiar la responsabilidad que surge de la misma Constitución Nacional. Nuestra Constitución Nacional. Gratuita y de la obligación del Estado de financiarla", comenzó explicando Sánchez.

Sobre la masiva convocatoria, expresó: "Ayer me tocó participar de esta marcha, de estas movilización y les decía que realmente me resultó sumamente emotivo y emocionante por la cantidad de gente, pero porque a partir de 15:00 todas las calles alrededor del Congreso y alrededor de la Plaza de Mayo estaban pobladas por estudiantes. Luego se fueron sumando familias, familias enteras, familias completas, madres con sus hijas, sus hijos, padres. Y es algo realmente muy emocionante poder llevar a esas familias a sus hijos muy pequeños en sus carritos y acompañando la marcha. Una marcha que se hizo en paz. Una marcha en la que no hubo agresiones, una marcha que nos unía con un objetivo común que es la defensa por la educación pública".

La convocatoria llegó hasta la Plaza Independencia.

Con respecto al pedido genuino de la movilización, comentó: "Esto lo hemos dicho en varias oportunidades y esa situación crítica tiene que ver con que necesitamos un mayor financiamiento para que nuestros estudiantes, esos que son parte de este pueblo que nos acompañó ayer, puedan desarrollar sus trayectorias académicas. Hacemos enormes esfuerzos, al menos en esta universidad, para que esto sea posible, Pero para tener una educación de calidad es muy importante financiar la vocación de calidad. Uno realmente como gobierno prioriza en función. Digo, la herramienta que sirve para priorizar es el presupuesto y esto es lo que estamos reclamando. Nosotros valoramos mucho como como sistema universitario, sobre todo desde el Consejo Interuniversitario Nacional que ustedes saben, allí están todos los lectores y lectoras nacionales. Valoramos mucho que el Gobierno esté haciendo un esfuerzo en el sentido de depositar incluso el día lunes un 70% adicional para los gastos de funcionamiento a lo que teníamos por presupuesto".

Y añadió: "Valoramos que hayan anunciado para el mes de mayo otro 70% adicional. Pero aquí quiero hacer una aclaración que es muy importante del total del presupuesto de las universidades, el 90% corresponde a salarios, salarios que también pedimos diálogo, pedimos acercamientos, pedimos que las paritarias se puedan plantear las necesidades de nuestros trabajadores y que realmente tengan salarios dignos, que han perdido más del 50% de su poder adquisitivo en el último tiempo. Pero digo que además de eso, el 10% restante del presupuesto es lo que nos queda para financiar el funcionamiento de las universidades. Ustedes imagínense la Universidad Nacional de Cuyo, con lo territorializada que está que tiene no solo este campus, sino San Rafael, sino el Este, y que tenemos incluso carreras que están en Lavalle, en General Alvear, en Malargüe, que tenemos incluso en el sur del país".

Por último, señaló: "Exigimos lo necesario para funcionar y que la estructura esté en condiciones. Esto significa que tenemos que pagar facturas de energía eléctrica cuyo incremento ha sido considerable en los últimos tiempos y que lo que tenemos o lo que recibimos por mes, que es exactamente lo mismo que recibíamos en el año 2023. Está claro que estos importes los recibimos por mes, o sea que hemos recibido en enero del 2024, exactamente lo mismo que recibimos en enero del 2023 para poder funcionar cuando la inflación es cercana al. Entonces por lo que hicimos fue al azar a pagar servicios, todo el resto que se hizo sin pagar, incluso los tomos de oro para poder realmente mantener a la institución en condiciones de funcionar. Entendemos que el Gobierno Nacional también está haciendo esfuerzos en este sentido. Lo agradecemos y nos dan si es bueno conseguir estos intentos, o sea, si personas, hay una ausencia. Nosotros no nos quedamos quietos en esto y estamos buscando distintas alternativas".