Universidades: la responsabilidad de administrar

Durante años nuestras universidades supieron de gastar, pero poco de administrar. En estos días, frente a declaraciones de que algunas universidades podrían cerrar sus puertas, declaraciones dichas hasta por sus propios administradores, valdría la pena analizar como han sido administradas estos centros de altos estudios en todos estos años de democracia, y si también han pecado de lo que peco toda la clase dirigente, hacernos cada día más pobres, también en educación.

Cuántas universidades aprovecharon los tiempos del dólar barato

Para equiparse con energía solar, cuantas invirtieron en recambiar todas las luminarias por led, y cuantas extremaron todos los beneficios que la tecnología brinda para reducir los costos. Pensemos que esos rectores y decanos han sido nuestros administradores, y tenemos el derecho a exigirles que rindan cuenta.

Cuanto han hecho para organizar programas de capacitación, de posgrado, servicios a terceros, ya sean públicos o privados, a fin de poder lograr recursos propios. Cuantos servicios a la comunidad han creado con convenios de asistencia y pagos o rentados, aventurándose a competir con el sistema privado.

Muchos saldrán con la máquina de impedir

Que no se puede por esto o por aquello, conozco mucho de esos discursos. En algún momento, desde mi profesión hice propuestas, pero era más fácil "pedir más presupuesto" y no "gestionar".

Muchos de estos rectores y decanos me recuerdan la parábola de los talentos. Para quien no la conoce, va una síntesis

Un hombre llamó a sus siervos y les entregó talentos para que los administraran

A uno dio cinco talentos.

A otro dos.

y a otro tan solo uno.

Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos

El que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel.

Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel.

Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste; por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses.

Esta comparación viene muy bien para algunos rectores y decanos de nuestras universidades, sin dudas necesitamos un fuerte cambio en la administración de las universidades. Necesitamos un fuerte cambio en la administración de las universidades. Foto. Télam

Hay autonomía universitaria y esta se debe respetar

Cada universidad deberá resolver su situación preservando esa autonomía, pero si pide ayuda deberá comprender que quien la brinde exigirá rendición de cuentas. No deben olvidar sus administradores que el presupuesto que reciben del Estado Nacional es producto de los recursos que aportan todos los ciudadanos, los que estudian y los que no estudian.

Viene un cambio de mentalidad, se requiere capacidad para administrar y creatividad para los tiempos que se vivirán. Carolina Jacky.

* Dra. Carolina Jacky, abogada civil.

Instagram: @carolina.jacky

carolinajacky@gmail.com