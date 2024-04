Quién está detrás de los virales con acento cordobés que recorren el país

En enero de 2019, Luciano Benjamín (45) trabajaba en el área de venta de la empresa de medicina prepaga Medifé y hacía trabajos de marketing, comunicación y diseño en forma privada. Hacía un tiempo se había propuesto armar un emprendimiento propio para las redes sociales, pero no con fines comerciales sino como un simple hobby. Sólo le faltaba crear un nicho y acotarse a una temática segmentada. Y la encontró en el ADN propio del cordobés.

Fue así que dio vida, primero en Twitter (hoy “X”) a la cuenta “Only in Córdoba”. Diseñó un logo y comenzó a coleccionar los videos, fotos y memes virales que circulaban por las redes sociales y que graficaban el particular humor que caracteriza a la provincia en las situaciones más cotidianas y callejeras. Pero les dio un "plus", una “vuelta de tuerca”. Decidió que esos posteos fuesen escritos en inglés y de allí surgió el nombre de la cuenta: todo el contenido graficaba lo que podía pasar “solo en Córdoba”.

“Lo que tiene el inglés es que con tres palabras podés decir una gran frase”, explicó Luciano en una entrevista con MDZ, y comentó que su intención principal era “que se creyera que quien escribía o publicaba esos posteos era un extranjero que estaba en Córdoba. Y al principio, muchos lo creyeron realmente”.

La idea de comenzar a compartir el material de “Only in Córdoba” en Twitter era por un lado porque era la red favorita de Luciano, pero además, por tener una buena concentración de periodistas, comunicadores, famosos y referentes de distintos rubros, lo cual le permitió una mejor visibilización.

“Lo que principalmente hice fue compilar fotos de usuarios que estaban dando vueltas en un solo lugar, siempre citando la fuente de origen de ese material”, indicó. Esa es una de las tantas premisas que Luciano estableció para seleccionar y publicar el material que comenzó casi de inmediato a llegarle por mensajes privados a sus distintas redes.

Luciano Benjamín, el creador de la cuenta "Only in Córdoba" en las redes, cuyo material se viraliza con frecuencia en todo el país. Foto: L. Benjamin

En X, “Only in Córdoba” tiene más de 39.000 seguidores, en Instagram acumula unos 201.000, en Facebook cuenta con 134 mil, en Tiktok más de 193 mil y en Threads más de 36 mil. Sin contar a las personas suscriptas en su canal de Youtube y los lectores de su portal, Luciano logró en cinco años agrupar una comunidad de más de 600 mil seguidores, y se propone celebrarlo con un sorteo especial de uno de los emblemas cordobeses, siempre presente en las juntadas de amigos y por eso no podía estar ausente de este festejo: botellas de fernet. “Será un sorteo masivo que posiblemente haga el 1° de mayo, en el Día del trabajador”, adelantó.

El límite entre lo publicable y lo viral

Las primeras publicaciones de “Only…” fueron fotos con las clásicas cargadas entre los hinchas de fútbol de los equipos cordobeses, luego se sumaron pizarras con frases ingeniosas de los negocios de barrio, pasacalles, carteles de todo tipo y videos random de conductores mostrando alguna situación insólita, entre otros. “Todo el mundo tiene uno o dos teléfonos siempre con ellos, y cuando ve algo que le causa gracia me lo envía para que lo viralice. Incluso, hay periodistas de medios muy reconocidos que me han dicho: ´Esto no lo puedo poner al aire, publicalo vos´”, admitió.

Pero no todo el material que recibe es publicable y así lo estableció poniendo algunos límites. “Me mandan videos de accidentes, peleas violentas, escraches, temas relacionados a drogas o borracheras o con menores de edad. Todo eso, no lo publico, porque no es el tipo de contenido que quiero que tenga la cuenta. Les explico cuando me lo envían y muchos lo entienden o piden disculpas”, señaló.

Por ejemplo, el video que más reproducciones tuvo este año, más de 3 millones y medio, es uno de la presentación de Luis Miguel en Córdoba en el que se lo oye decir ´Aguante, Tallereee´. La voz es la de un niño que se había hecho viral en la televisión local por su arenga, pero ese video no fue subido a la cuenta de “Only in Córdoba” para no exponer a un menor de edad. “Lo loco es que el video del recital de Luis Miguel debe de durar 5 segundos y tiene una reproducción monstruosa” , precisó.

Mirá el viral trucado de la presentación de Luis Miguel en Córdoba:

Como Cacho Buenaventura o El Negro Álvarez, que logran transmitir con sus cuentos y tonada la idiosincrasia cordobesa, la cuenta “Only in Córdoba” muestra lo propio del “cordobesismo” a través de los ciudadanos comunes. También, colabora con artistas que quizás no logran alcance. “Recientemente, dos músicos de Facundo Toro, hicieron algunas canciones de anime o de películas en formato de chacarera con dos guitarras. Y cuando lo compartí, los arrobé y explotó en las redes”, contó.

Los videos récords en reproducciones

Para hablar de récords, Luciano recuerda que el video más visto y que batió un récord en sus redes lo compartió en Facebook y llegó a 12 millones de reproducciones.

“Es un video de una cámara de seguridad que ni siquiera tiene sonido y en el que se ve a dos operarios de un camión con el logo de una gaseosa en un día de lluvia, y uno de ellos se tira de panza sobre un charco de agua. Cuando vi que tenía tantas reproducciones empecé a rastrear el motivo y ví que se había compartido en un grupo de Centroamérica donde había un millón de inscriptos y que lo mostraba en un contexto relacionado a la posibilidad de trabajar y divertirse a la vez”, recordó.

Sin embargo, contó que hay materiales que son exitosos en una de las redes más que en las otras, porque cada una de ellas tienen comportamientos y públicos distintos, más allá de que sube su contenido a todas ellas en forma simultánea.

También recordó que el día que se dio cuenta lo que generaba “Only en Córdoba” en la sociedad cordobesa fue un día en que nevó en la provincia. “Yo en general duermo poco, pero ese día me desperté a las cinco y media de la mañana y tenía 150 mensajes con distintas fotos y videos de la nieve: cordobeses haciendo un fernet con el hielo, tirándose al agua helada, armando muñecos... Empecé a subirlos en ese momento y terminé a las 2 de la mañana del otro día”, contó.

El detrás de los virales

Luciano Benjamín no se considera a sí mismo “influencer”. De hecho, su cuenta personal tiene pocos seguidores, pero en varias oportunidades fue entrevistado en medios nacionales para que contara “el detrás de escena” de que los virales compartidos en “Only in Córdoba” y que, posteriormente se replicaron en medios televisivos o en portales informativos de todo el país, y hasta internacionalmente.

“Uno de los videos que recuerdo que replicó en el exterior, fue el de unos personajes que se disfrazan de superhéroes acá en Córdoba que habían ido a un local de comidas rápidas por una acción solidaria. Cuando terminó el evento, cruzan la avenida Colón y ven a un Fiat 147 blanco parado. La imagen que se viralizó es la del Batman Cordobés, el Hombre Araña y Darth Vader empujando el auto”, describió.

“El video rebotó en Chile, en Perú, Francia, Estados Unidos, México. Todo con el logo de mis redes. En ese momento se me ocurrió hacer un portal donde contara el detrás de escena de esos virales, y relatar porqué esos ´superhéroes´ estaban allí y ayudaron al conductor del Fiat 147, y la acción solidaria que habían hecho minutos antes también”, contó.

Del mismo modo, otra de las tantas historias surgió de un pasacalle que un hombre le dedicó a su novia para reconciliarse. “Cuando la foto se comenzó a viralizar, me escribe la mujer contándome que el cartel se lo habían hecho a ella; simultáneamente, el hombre que lo encargó se contacta también. Luego, cuando ambos ya se habían reconciliado, me relataron cómo había sido la historia de amor entre ellos y se sacaron una foto juntos y abrazados al lado del pasacalle”, recordó.

Una marca con producto propio

Una de las primeras acciones que hizo Luciano Benjamín al crear la marca “Only in Córdoba” fue diseñar el logo que acompaña a cada una de sus publicaciones y que es reconocida cuando el viral trasciende las redes sociales y es reproducido en otros medios televisivos o portales web.

“El logo es muy simple, e incluye en diseño la bandera de Córdoba. Hace un tiempo, un amigo que se dedica a la producción de cervezas artesanales y está radicado en Brasil, me propuso la locura hermosa de crear la cerveza de ´Only in Córdoba´. La etiqueta la diseñé y fue como si tu ´hijo´ te diera un nieto”, graficó.

Para Luciano, mientras las redes sociales sigan vigentes, su marca y la comunidad que se armó detrás de ella, no tienen techo. “La marca, así como ya tiene su cerveza, más adelante podría llegar a tener un bar o un fernet, por ejemplo. En cuanto al material, me entran fotos y videos todo el tiempo por mensajes privado, por mi Whatsapp, o por ahí la gente me etiqueta en sus propias redes. Pero de 10 fotos que me pueden llegar en un día, quizás haya dos que sean publicables. En la actualidad, todavía tengo 100 imágenes sin publicar que son atemporales y que voy subiendo de a poco. También voy diseñando memes temáticos en forma de carrusel en fechas especiales como en el Día de la Mujer o sobre las noticias del día, como fue recientemente las críticas que surgieron por lo corto del recital de Luis Miguel en Córdoba, que también se viralizaron y recorrieron el país”, contó.