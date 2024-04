Prepagas: semana clave para saber cómo se devolverá el dinero a los afiliados

En medio de conflictos abiertos ante la Justicia por los afiliados de las empresas de medicina prepaga, el Gobierno, a través de la Secretaría de Industria y Comercio y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), dictó la semana pasada una medida de tutela anticipada amparándose en la Ley de Defensa de la Competencia.

Si la Justicia lo avala, las entidades de medicina privada deberán reintegrarle a miles de personas el dinero que desde diciembre estuvieron cobrando por encima de la inflación, luego del tope fijado por el Gobierno. Esa instancia, aún no resuelta, mantiene en vilo a miles de argentinos que han quedado como rehenes de una compleja trama en la que cada una de las partes exhibe argumentos válidos.

La decisión de la CNDC es consecuencia de la denuncia que hace cuatro meses presentaron legisladores de la Coalición Cívica para que se investigue a un puñado de empresas de medicina prepaga por precios abusivos y cartelización.

En cuanto a la segunda novedad, se trató de una medida cautelar de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) contra, no 7 sino 16 prepagas que representan el 91% de los afiliados a la medicina privada de Argentina.

Al igual que en la denuncia de la Coalición Cívica, el eje fue la presunción de conductas comerciales "abusivas", luego de que el decretazo 70/2023 liberara los precios del sector.

El pedido no solo no apunta a las mismas entidades (entre las 7 y las 16 en uno y otro caso solo hay 5 en común) sino que, mientras la resolución del Ejecutivo ordenó acomodar las cuotas -a los valores de diciembre- por seis meses, el amparo de la Superintendencia apunta a la devolución retroactiva (o sea, todo lo cobrado por encima de la inflación desde diciembre), pero no dice nada sobre lo que debería pasar con las cuotas de acá en más.

El Juzgado Civil y Comercial Federal Nº8 está a cargo de determinar si procede o no el amparo presentado a través de una medida cautelar. Se espera que esta decisión tenga dos consecuencias importantes. En primer lugar, debido a la urgencia expresada repetidamente por la SSS en su solicitud ante la Justicia, es probable que la resolución se emita de manera rápida.

En segundo lugar, siguiendo la tendencia de otros amparos colectivos recientes, existe una alta probabilidad de que la medida sea aceptada y las empresas se vean obligadas a reembolsar los montos cobrados por encima de la tasa de inflación, que prácticamente llegan al 70%.

Las entidades incluidas en el amparo son: OSDE, Swiss Medical, Medicus, Omint, Galeno, Medifé, Hospital Italiano, Obra Social Luis Pasteur, Hominis, Medicina Esencial, Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales, Obra Social Unión Personal Civil de la Nación, Mutual Federada 25 de Junio, ACA Salud, Sancor Salud y Prevención Salud.

¿Cómo se haría la devolución?

La cautelar firmada por el superintendente de Salud y exdirector de Procesos y Sistemas del Grupo Osde, Gabriel Oriolo, incluye un documento anexo donde se esboza una propuesta para la devolución del dinero en siete cuotas. Pero, en rigor, al tratarse de una sugerencia que depende finalmente de la disposición de la Justicia, los afiliados deberán esperar para saber de qué manera recuperarán gran parte de ese enorme esfuerzo realizado en estos cuatro meses en un contexto de profundas dificultades económicas para la economía familiar. Gabriel Oriolo junto al ministro de Salud, Mario Ruso.

Otra de las posibilidades es que las compañías de medicina privada computen el saldo a favor del cliente en los próximos pagos del año y así ir descontando, mes a mes, los aumentos cobrados por encima del margen que acaba de estipular el Gobierno.

Aunque aún las empresas no se han expresado oficialmente sobre la decisión y se espera que incluso puedan presentar una apelación, desde el área de la Secretaría de Comercio subrayan que la resolución ya está en vigencia. Por lo tanto, las cuotas de junio deberán ajustarse por el índice de inflación de abril que se conocerá a mediados de mayo y que se estima rondará el 10%.

En este contexto, por lo tanto, no se descarta que muchas de las empresas ajusten las condiciones de los planes vigentes sumando un margen más amplio de copagos para consultas y exámenes médicos, en un intento por compensar la pérdida que representará la desaceleración de los aumentos de las cuotas.

En diciembre pasado, el Gobierno de Javier Milei dispuso la reversión del congelamiento de los valores de los planes de salud privada que, en rigor, habían quedado deprimidos en la pirámide de aumentos del sector de la salud que, por ejemplo, lideraron en los últimos años los laboratorios.

Las urgencias de la Argentina exigen que quizás, de una vez por todas, el Gobierno y las empresas de medicina prepaga se sienten en una misma mesa para avanzar en un diálogo serio para darle un marco de coherencia a un problema que mantiene de rehenes a todos los ciudadanos que quedan, además, a expensas de un sistema de salud pública deficitario.