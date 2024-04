La importancia de hacer escuchar tu voz, a través de la lectura

En el marco del Congreso Internacional de Alfabetización, organizado por Wumbox, entrevistamos a Valeria Abusamra, y hablará sobre comprensión y evaluación. es doctora en lingüística, investigadora del Conicet y profesora universitaria en la Universidad de Buenos Aires y en Flacso. Su investigación se enfoca en los procesos implicados en lectura, escritura y comprensión lectora. Es autora de varios libros y manuales, como Neurociencias y educación por el que ganó la mención de honor al mejor libro de educación en 2016.

¿Por qué es tan importante la comprensión lectora para la vida escolar y la vida en general de las personas?

Un punto importante para estructurar esta respuesta es pensar que en el mundo de hoy resulta casi imposible pensar en alguna actividad que no nos instale frente a la necesidad de leer y escribir. Con el lenguaje escrito testimoniamos nuestra historia pero también registramos el presente y nos proyectamos a un futuro. Es por esto que es prioritario tener una sociedad que lea y comprenda lo que lee y que escriba, por supuesto. Las dificultades en el manejo del lenguaje escrito generan profundos niveles de desigualdad. Pensemos que, como afirma Charles Bazerman, todo lo que hacemos está “lleno de escritura”. Por esto, cuanto más entendemos sobre la lectura y la escritura, mejor entenderemos nuestro mundo, mejor podemos participar dentro de él e incluso cambiarlo.

Las personas que no tienen altos grados de alfabetización son las víctimas de la sociedad. Leyendo y escribiendo uno obtiene su voz, establece su presencia, su significado, su valor dentro de los sistemas, y también uno puede transformar esos sistemas para hacer del mundo un lugar mejor, un lugar más habitable. Estoy convencida que un buen manejo de la habilidad de comprensión lectora nos instala en un lugar de privilegio, nos otorga un poder inigualable. Como sostiene sagazmente Manguel, convierte a dóciles “ciudadanos en seres racionales, capaces de oponerse a la injusticia, a la miseria, al abuso de quienes nos gobiernan”.

¿Cuáles dirías que son los elementos, habilidades, capacidades claves para comprender un texto?

La comprensión de un texto es una actividad esencialmente compleja, multidimensional, que integra múltiples competencias y funciones. ¿Qué hacemos cuando comprendemos un texto? Construimos activamente significado; somos algo así como “arquitectos del sentido”. Y en esta construcción activa se ponen en marcha de modo simultáneo habilidades lingüísticas (decodificación, vocabulario, computación de estructuras sintácticas), extralingüísticas, culturales y relacionadas con otras funciones mentales como la memoria, la atención, el razonamiento, el conocimiento de estrategias de lectura. El proceso de comprensión supone la generación de una representación mental dinámica del contenido del texto. Y si bien esta afirmación no parece ocultar ningún secreto, sí encierra una gran complejidad por la gran cantidad de tareas que se ven implicadas. Si intentamos explicitar todos los procesos que se ponen en marcha, comprender un texto parece ser teóricamente imposible. Sin embargo, en las últimas décadas, y con el desarrollo de la psicología cognitiva y de la psicolingüística, se ha avanzado mucho en el conocimiento de los procesos que median la comprensión de un texto y tenemos respuestas a interrogantes que durante mucho tiempo constituyeron un desafío al conocimiento.

¿Cómo consideras la situación actual de los estudiantes en relación a la comprensión de textos, teniendo en cuenta los resultados de las pruebas internacionales como PISA o ERCE que revelan que un gran porcentaje de los niños y niñas no comprenden lo que leen?

En Latinoamérica, particularmente en nuestro país, aparecen indicadores de alarma en torno a desempeño en comprensión lectora, teniendo en cuenta, además, las demandas progresivamente mayores de la necesidad de su competencia. La realidad es que en los últimos años diferentes programas de evaluación a nivel nacional e internacional registraron dificultades en el nivel de procesamiento textual pero no muestran el panorama completo. Son pocos los que permiten valorar los procesos de más bajo orden, que subyacen a la lectura y escritura. Casi ninguna de las pruebas que se implementan se adentran en la evaluación de habilidades de base, imprescindibles para alcanzar objetivos más demandantes. Una detección temprana de estas dificultades permitiría intervenir tempranamente para cambiar el panorama que se registra en la actualidad.

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de evaluar la comprensión lectora?

La evaluación de una competencia como la comprensión lectora requiere en primer lugar de un conocimiento profundo de los procesos subyacentes. Distintas condiciones me van a llevar a resultados diferenciales. En algunos casos, los resultados de una evaluación son artefactos de las pruebas que se aplican más que evidencia del estado de los procesos. Por eso, hay que tener muy en claro qué quiero evaluar, cómo tengo que hacer para evaluar lo que me propongo y qué voy a hacer con esos resultados. En una situación ideal, el diseño de instrumentos de evaluación de la comprensión lectora debería estar sustentado por marcos teóricos que contemplen la heterogeneidad del proceso.

Es importante advertir que la diversidad del proceso en juego promueve que diferentes perspectivas y procedimientos de evaluación puedan llegar a categorizaciones diferentes. Distintas condiciones de evaluación –con o sin texto presente, preguntas abiertas o elección de respuestas múltiples– no habilitan las mismas conclusiones. Por ejemplo, cuando evaluamos sin el texto presente, no solo valoramos la capacidad de procesamiento lingüístico, sino que además se pone en juego la capacidad de memoria del lector. Si decidimos incluir preguntas abiertas, no solo estaremos evaluando procesos de entrada, sino que se estarán involucradas las habilidades necesarias para planificar un texto y plasmar las ideas en un escrito, lo cual supone un esfuerzo cognitivo especialmente importante.

Un factor complementario que suele controlarse es el de la realización de la tarea con o sin texto presente. La posibilidad de volver al texto para verificar y monitorear las elecciones reduce las demandas de memoria de trabajo y lleva a una valoración más específica de las habilidades de comprensión.

¿Cómo nos pueden ayudar las tecnologías en la tarea de evaluación?

Comprender qué es lo que pasa con la lectura en el siglo XXI implica tomar en cuenta una coyuntura que se caracteriza por nuevas formas de procesamiento de la información.

En paralelo.

De modo simultáneo.

Atendiendo a varios estímulos a la vez.

Pero la lectura, al menos en lenguas con sistemas occidentales alfabéticos, supone hacer un procesamiento mucho más analítico, secuencial, específico. Se lee de izquierda a derecha, de a una palabra por vez. Y si pensamos que leer, escribir, producir textos y comprenderlos suponen habilidades culturales, que requieren de una enseñanza y de una práctica sistemáticas, nos vemos frente a un dilema: ¿estamos enseñando de modo explícito a nuestros alumnos cómo comprender un texto? ¿Estamos ejercitando la forma de procesamiento necesaria? Las nuevas tecnologías llevan a otra práctica. Y es por eso que resulta esencial que se pongan en marcha mecanismos de evaluación y programas de mejoramiento de la comprensión lectora que contemplen estos cambios.

