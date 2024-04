La familia influencer que logró viajar a hoteles all inclusive por el mundo

Una vida de viajes, pero de viajes en familia, visitando destinos paradisíacos y hospedándose en hoteles all inclusive. Eso es todo lo que siempre soñó La Familia All Inclusive, sin saber que, poco a poco, ese sueño empezaría a hacerse realidad. Compartir sus experiencias en las redes sociales les abrió las puertas de nuevos hoteles y destinos, convirtiéndose en referentes en ese tipo de viajes.

Cada vez que querían irse de viaje, Romina y Federico Durán Costa buscaban, en la oferta de hoteles all inclusive, que tuvieran un sector destinado para los más chicos, con el fin de pasar unas vacaciones en familia en la cual los cuatro -ellos y sus dos hijos- disfrutaran. Sin embargo, no había páginas ni influencers que centraran su contenido a nivel familiar, como sí abundan videos de parejas o personas que viajan solas.

“Nos pasaba que siempre que queríamos viajar, no encontrábamos información para las familias. Había videos desde la óptica un adulto. Queríamos buscar tips sobre cuál era el hotel que tenían mejor kids club en la zona, cuál era el que tenía mejor playa -enfocado en la familia- y no encontramos por ningún lado”, contó Federico, y Romina agregó: “Las parejas tal vez pasaban por el lugar en donde había cosas para chicos, pero no lo mostraban. Nos faltaba eso y dijimos: ‘Alguien lo tiene que mostrar’”.

Family All Inclusive inició como proyecto antes de la pandemia. Foto: Gentileza La Familia All Inclusive

Así fue que se aventuraron a compartir su experiencia hospedándose en hoteles all inclusive en familia, con sus dos hijos, Benjamín y Margarita, pequeños. Lo que inició como un hobby, grabando sus viajes y compartiendo en contenido en redes sociales, empezó a crecer después de la pandemia. En menos de dos años, La Familia All Inclusive sumó miles de seguidores en plataformas como Instagram y YouTube, convirtiéndose en influencers y referentes de viajes familiares en hoteles de lujo.

“Empecé a subir videos caseros, entre amigos al principio. Después, empezamos a viajar, a pasar por hoteles que son muy conocidos en Argentina y en los países limítrofes. Y nos empezó a seguir un público de todos lados”, aseveró Federico, mientras que Romina manifestó que destacan por tener “la mirada de poder ayudar a toda la familia”.

La pareja supo innovar al comunicar qué es lo que tienen para ofrecer los hoteles all inclusive para los más chicos al igual que la variedad de comida, puesto que ni siquiera las agencias de viaje sabían mucho al respecto. “Es información que muchas veces está o no está en los portales de los hoteles. Empezamos a mostrar todo lo que era el Kids Club; la relación de la comida con los chicos, las alergias, las opciones para las personas que tienen restricciones alimenticias”, señalaron.

Desde Curazao, Jamaica, Punta Cana hasta provincias como Entre Ríos y Corrientes de la República Argentina, son algunos de los destinos a los que viajó La Familia All Inclusive para conocer los hoteles que cuentan con todo incluido, como alojamiento, comida, spa, piscina y sector de entretenimiento para niños. Pero, lo cierto es que aprovechan a realizar esos magníficos viajes cada vez que tienen vacaciones o fines de semana largos, sin dejar de lado sus trabajos formales ni el cursado escolar de sus hijos el resto del año.

“Es como un hobby que fuimos mechando con nuestro trabajo. Hay mucha fantasía también de la gente que nos sigue porque cree que estamos todo el año de vacaciones. La realidad que está bueno, pero nosotros tratamos de hacer como mucho cuatro viajes importantes en el año y después vamos haciendo, capaz, viajes de fin de semana fin de semana largos. Entonces esa fantasía se da, pero porque tratamos de maximizar los tiempos, sin desatender las obligaciones”, explicaron los viajeros, ejemplificando que su próximo destino: “En el viaje a Punta Cana vamos a recorrer cuatro hoteles, y el contenido de esos cuatro hoteles lo vamos a ir estirando durante, capaz, seis meses”.

Los creadores de contenido viajero no son solo mamá y papá. Los niños también fueron adaptándose a las cámaras y haciendo videos para divertirse. “Al principio no lo entendían mucho los chicos porque eran chiquititos en realidad. Pero ahora, Benjamín agarra un celular y se va a hacer alguna historia o video. Benja también se hizo su propia cuenta de Instagram para hablar de fútbol, tiene bastantes seguidores y me gustas”, contó Federico.

¿Por qué prefieren los hoteles all inclusive al viajar?

“Elegimos los all inclusive porque nos pareció que son ideales para los más de chicos. Cuando tenés hijos chiquitos con los all inclusive no necesitas nada más. Tenés todo incluido, entonces no tenés que estar pensando en qué voy a cocinar a la noche y evitás que te pidan cosas todo el tiempo en la playa, como comer un helado, por ejemplo. Ya tenés todo resuelto, pagás una vez lo que vas a gastar y después no tenés gastos extras. Además de eso, tenés las actividades para que los chicos se entretengan. Tienen mil opciones para pasarla bien y no tenés que estar pensando en si se aburren o no. Y también hay opciones para los adultos. Es como una experiencia completa e ideal para una familia con nenes chiquitos”, declaró Romina. Los cuatro se aventuran a probar experiencias inolvidables. Foto: Gentileza La Familia All Inclusive

Por su parte, Federico expresó que cree que esos hoteles tienen un valor agregado: “Uno llega después de todo un año de trabajo y todos los quehaceres con los chicos, y la verdad es que yo siento que hay muchas familias que están como agotadas. Entonces necesitan como una solución integral para relajarse y descansar de todo ese agobio causado por el colegio, los chicos, las obligaciones, el trabajo. Todo eso que hacemos todo el año los padres, no tener que hacerlo en vacaciones”.

De acuerdo con La Familia All Inclusive, lo más caro, a la hora de planificar las vacaciones, son los pasajes aéreos en caso de querer hospedarse en un all inclusive del exterior. En ese sentido, los referentes revelaron que algunas aerolíneas brindan la posibilidad de comprar los pasajes en cuotas, lo que sería más accesible.

“Mismo, los hoteles tienen planes de pago con algunos planes especiales y sin interés. Un punto muy importante, además, es que, como hay hoteles de todas las categorías, existe también el low cost de los all inclusive. Entonces vos tenés la oportunidad de ir a un destino como Punta Cana yendo con una aerolínea low cost y también visitando un hotel low cost. Por supuesto que no vas a pretender tener los mejores servicios de todo, pero tenés un hotel con buen servicio a la playa en una playa paradisíaca”, sostuvo el creador de la exitosa cuenta. Los más chicos se divierten en los sectores para niños que se encuentran dentro de cada hotel. Foto: Gentileza La Familia All Inclusive

Asimismo, destacaron que, para disfrutar de todas las comodidades no es necesario viajar afuera del país. Hay hoteles all inclusive a lo largo del país que, además de tener todos los servicios incluidos, algunos de ellos ofrecen actividades como paseos a caballos, recorridos en granjas.

La devolución de la gente

En sus redes, usuarios de todo el mundo les escriben para pedirles consejos sobre los hoteles all inclusive, dependiendo del destino, del presupuesto que tienen y de lo que buscan. “Mostramos nuestra experiencia real como familia, nuestra vivencia. En general son hoteles de categoría así que son todos buenos. Pero no nos enfocamos en mostrar lo bueno o lo malo; simplemente mostramos nuestra vivencia y cada quien puede sacar sus propias conclusiones”, aseguró la pareja. La familia disfruta de un día de relajación y diversión en la piscina. Foto: Gentileza La Familia All Inclusive

“Hay gente que viaja con nosotros a través de nuestro contenido y eso nos encanta también. Tengo mensajes muy lindos de gente que nos dicen: ‘Nosotros nos podemos viajar, pero viajamos con ustedes’. Y a nosotros nos da emoción ver todas esas cosas. Esta semana nos escribió una seguidora diciendo que éramos lo más, porque la ayudábamos a descubrir destinos que jamás tuvo en la cabeza, de poder conocer y que se anima justamente a ir porque nosotros lo hacemos”, expresó con emoción Federico.