Cuántas familias mendocinas se inscribieron para recibir los vouchers educativos

A través de la Resolución 61/2024, que fue publicada a mediados de marzo en el Boletín Oficial, el Ministerio de Capital Humano de la Nación lanzó un plan para aquellas familias que necesitan ayuda para enfrentar el costo de la educación de sus hijos en instituciones privadas bajo el nombre de "vouchers educativos". En abril comenzó la inscripción con mucha expectativa para las familias y sobre todo en Mendoza, pese a las dudas sobre su implementación. La provincia es uno de los distritos con más inscriptos y la medida afecta a 121 colegios locales que reciben más del 80% de aporte estatal.

Según fuentes oficiales a las que MDZ tuvo acceso, hasta este viernes 19 de abril accedieron al sistema unos 620.959 adultos (padres o tutores de alumnos) en todo el país, quienes inscribieron un total de 843.579 estudiantes. Las cuotas escolares de estos alumnos estarían en condiciones de contar con un aporte económico del Gobierno nacional equivalente a $27.198 por alumno.

Particularmente en Mendoza figuran inscriptos unos 35.093 estudiantes, es decir que fueron 24.886 adultos los que se interesaron en la inscripción para estos vouchers educativos. El director del Consejo de Educación Católica en Mendoza (que nuclea a la mayoría de colegios privados de la provincia), Emilio Attori, dialogó con MDZ y dijo: "Podemos informar que hicimos un trabajo arduo, hubo muchos errores y deficiencias en el sistema vouchers, en la vinculación de los colegios para informar sobre los alumnos".

Se inscribieron más de 843.579 estudiantes argentinos.

"Las escuelas de Mendoza que podían acceder al beneficio para los papás de los alumnos están casi todas ya inscriptas, están quedando tres o cuatro con algún problema que lo estamos subsanando", sostuvo Attori. "Vamos a hacer un relevamiento en las escuelas en los próximos días para tener un número final de inscriptos, será al cierre del mes de abril cuando cierre la inscripción", agregó el titular del Consec a este medio.

Apenas se conoció la información relativa a los vouchers educativos en marzo de este año, desde la Dirección General de Escuelas marcaron que en el caso de la provincia de Mendoza, el beneficio alcanzaría a 69.000 estudiantes en caso de cumplir con los requisitos. Si bien al momento sólo figuran 35.000, se espera que otro buen número de familias se sume a la inscripción en los últimos días de abril.

En cuanto a las cinco jurisdicciones que más inscriptos tuvo, el informe interno obtenido por MDZ señala que las mismas son: Buenos Aires con 386.185 alumnos; Córdoba, con 86.803; Santa Fe, con 80.672; CABA, con 41.519; y Mendoza, con 35.093.

Las cuotas de los colegios privados de Mendoza aumentarán en mayo nuevamente producto del acuerdo de la DGE con estas instituciones que se basa en sacar un cálculo de forma bimestral para el incremento en las cuotas. El precio que se determine en los próximos días va a regir hasta julio del 2024 y ahí volverá a aumentar.

Quiénes pueden acceder a los vouchers educativos

Según la normativa, las familias que pueden acceder son aquellas que tengan bajo su responsabilidad parental a estudiantes de hasta 18 años con un ingreso familiar que no supere los siete salarios mínimos, vitales y móviles (el monto total de entrada de la familia no puede superar el $1.419.600). En cuanto al colegio, debe contar con al menos el 75% de subvención estatal y la cuota no debe superar los $54.396. El monto cubrirá hasta la mitad del costo de la cuota de cada niño, sin tope en cuanto a la cantidad.

Las inscripciones para el subsidio a estudiantes de escuelas privadas continúa hasta el 30 de abril inclusive. Según marcó el Ministerio de Capital Humano podría haber una prórroga debido a los problemas en la carga de datos y validación de los mismos que se registraron en la plataforma. El formulario debe completarse en: voucherseducativos.educacion.gob.ar.