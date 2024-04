"Redoblar la apuesta": cómo será la marcha federal para defender a la universidad pública en Mendoza

Los últimos días han sido convulsionados en Argentina. Los anuncios de diversas medidas han sido la forma en la que el Gobierno de Javier Milei ha intentado apaciguar la situación de malestar social que crece día a día. Un capítulo de eso está en el conflicto educativo universitario que se profundiza a medida que crecen las asambleas estudiantiles porque el presupuesto sólo alcanzaría a cubrir hasta mayo para sostener las puertas abiertas de las Universidades Nacionales.

El jueves a la noche el Ministerio de Capital Humano anunció que propuso una ampliación en el presupuesto para las Universidades Nacionales, con toda la intención de frenar la marcha federal educativa del 23 de abril convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional, las autoridades, el Frente Sindical Universitario, las conducciones de los centros de estudiantes y las asambleas estudiantiles que votan diferentes planes de lucha para defender la educación pública universitaria. Desde las Universidades respondieron que no hay ningún tipo de acuerdo con el Gobierno, ya que el ofrecimiento del 140% de aumento sobre la base de un 290% de inflación es completamente insuficiente y que la marcha federal continúa en pie.

Emiliano Yacobiti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, publicó en su cuenta de X (ex Twitter) que "la marcha del 23 va a ser histórica! No hubo un acuerdo, hubo una propuesta del gobierno, de manera informal, donde se comprometen a subsanar el 25% del ajuste de los gastos de funcionamiento de las universidades".

Captura de X: @Yaco_Emiliano

Por su parte, el diputado nacional del Frente de Izquierda y docente de la UBA y la UNLP, Christian Castillo, hizo lo propio en X (antes Twitter), donde aseguró que "lo que el gobierno anuncia como aumento para las universidades es sólo para funcionamiento (10% del presupuesto) y sigue muy por detrás de la inflación. Los salarios docentes cayeron 36% desde diciembre y no anuncian nada. El 23 vamos a copar las calles".

Captura de X: @chipicastillo

Como será la convocatoria en Mendoza

Mendoza viene de presenciar una movilización enorme, de aproximadamente 4.000 personas entre estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y egresados el pasado jueves 11 de abril. Allí quedó claro que la comunidad universitaria no está dispuesta a quedarse en la casa ante la posibilidad del cierre de las aulas con cánticos muy populares como “universidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode”.

Emiliano Diez, secretario general de Fadiunc-Conadu Histórica presenció la sesión del Consejo Superior de la UNCuyo el pasado miércoles 17 en la que expresó que “adherimos al comunicado que hizo el Frente Sindical Universitario a nivel nacional con el CIN y que tenga un reflejo a nivel local, nos parece una acción de unidad fundamental”.

Fadiunc en la marcha del jueves 11 de abril. Foto: Santiago Tagua / MDZ.

El docente y referente sindical destacó el camino de lucha y de visibilización que “tiene una larga historia y el jueves pasado nos dio una muestra muy grata. Saludo la organización de esa marcha que fue impecable y fue masiva” y sostuvo que tomaron nota de que la unidad “se construye y se sostiene con respeto. Queremos que la acción de este 23 también se haga con el máximo respeto, con la mayor organización. Estamos coordinando para que salga lo más prolija posible esta visibilización que el jueves pasado tuvo un estado público masivo y que nos dio un gran aliento para que salga esta nueva marcha”.

La movilización que se espera que sea masiva en todo el país, en Mendoza es convocada desde la Rotonda de la UNCuyo a las 16 y se dirigirá hacia Plaza Independencia. Además, la UTN también realizó su propia convocatoria y propone un abrazo a la Universidad, luego de la marcha federal, a las 18:30.

Estudiantes en la marcha del jueves 11 de abril. Foto: Santiago Tagua / MDZ.

Diez, remarcó la potencia de la visibilización en los espacios públicos y aseguró que el ejemplo del Conicet es muy importante. “Conicet con su asamblea y con sus acciones ha tenido un rol ejemplificador”, manifestó y agregó que “tuvo un evento muy destacable que fue el festival Elijo Crecer, que se hizo por buenas vinculaciones con la Universidad en la Nave Creativa. Celebramos que haya sido la Universidad quien alojara ese espacio y esa demostración gigantesca de la importancia de la ciencia en nuestra sociedad”.

Para finalizar, el secretario general de Fadiunc afirmó que “hoy nos toca redoblar la apuesta” e invitó a “que haya numerosas manifestaciones en Plaza Independencia" y se esperanzó con que "se duplique o se triplique" la convocatoria de la primera marcha y "que tengamos un acto hermoso de defensa y de manifestación de la unidad en las calles”.

Movilización del jueves 11 de abril. Foto: Santiago Tagua / MDZ.

“Que esa unidad sea expresión de la Universidad Pública, gratuita, de calidad, científica, democrática que queremos. Vamos a demostrarle a toda la comunidad que estamos dispuestos a luchar por ella”, concluyó.