A pesar del aumento presupuestario, la UNCuyo ratificó la marcha del martes

El Ministerio de Capital Humano confirmó este jueves por la noche que propuso una ampliación en el presupuesto para las universidades nacionales. Además de acordar aumentos retroactivos y a futuro, se concertará una nueva reunión para definir caminos a seguir y se realizará una auditoría sobre estas entidades educativas. Las Universidades marcan que no hay acuerdo, sino que se trata de un anuncio del Gobierno y que la marcha del 23 de abril se mantiene.

"El Consejo Superior adhirió a la convocatoria del Consejo Interuniversitario Nacional que incluirá una movilización desde el Congreso a Plaza de Mayo y marchas en cada universidad del país, entre otras acciones. La Rectora estará ese día en Buenos Aires junto a sus pares de las universidades de todo el país. Desde el Campus de la UNCuyo, la comunidad universitaria marchará hasta la Plaza Independencia en defensa de la educación y del sistema universitario público argentino", indicaron desde la UNCuyo sobre la marcha.

Además, en las últimas horas difundieron un video en el que convocan a la protesta y piden llevar bandera o camiseta de Argentina. La convocatoria está hecha para ese día a las 16 en la puerta de la UNCuyo y la movilización llegará hasta la Plaza Independencia.

"El fuerte comunicado expresa la voluntad de convocar a participar de una marcha en defensa de la educación y del sistema universitario público argentino, que se realizará el martes 23 de abril en la ciudad de Buenos Aires. Así por pedido del CIN la titular de la UNCuyo afirmó su participación allí, mientras que Gabriel Fidel encabezará la marcha en Mendoza en su rol como vicerrector y docente, desde el Campus de la casa de estudios a partir de las 16", informaron desde la Universidad.

"Las universidades no adoctrinan sino que democratizan la palabra. Las universidades son aquellos espacios en los que se escucha a las diversas voces, en las que se trabajan todas las ideas. La única manera de generar pensamiento crítico es conocer todas las posturas y de ahí en más trabajar en la propia", manifestó la Rectora.

La última marcha de la UNCuyo. FOTO: Santiago Tagua/MDZ.

Al respecto detalló los numerosos diálogos en los que se planteó no solo la situación actual sino que se buscó poner en valor que "la universidad no es una casta", que lo que se defiende no es un estatus, sino que la lucha tiene que ver con lo que es la educación pública y con lo que significa para el pueblo.

Gabriel Fidel señaló que la idea es conformar una comisión coordinada por la secretaria General del Rectorado, Estefanía Villarruel, para encauzar todas las acciones. Explicó que el reclamo se compone de 2 partes: la marcha en sí, desde el Campus de la UNCuyo, a las 16; y una convocatoria en la Plaza Independencia, a las 18. "Vamos a poner todo lo que tenemos como universidad en la calle: vamos a estar en la calle, en la Plaza y en la peatonal, vamos a solicitar los espacios a la municipalidad. Queremos realmente visibilizar esto".