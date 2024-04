Detectores de monóxido: en qué departamentos es obligatorio su colocación

Las bajas temperaturas que se registraron en la provincia durante los últimos días, obligaron a más de un mendocino a desempolvar las frazadas y camperas antes de tiempo. Mientras las familias se preparan para el arribo del invierno y hacen cuentas a partir de los tarifazos que sufrirán los servicios públicos en los próximos meses, surge otro tema relevante: la necesidad de alertar a la población sobre los peligros de calefaccionar los hogares con artefactos que no funcionan correctamente.

Hoy, Mendoza no cuenta con una ley específica que obligue la colocación de detectores de monóxido de carbono, algo que si existe en distintos departamentos pero en forma de ordenanza. Godoy Cruz, por ejemplo, aprobó la normativa Nº 7031 en junio de 2023 a partir de un proyecto del concejal justicialista Martín González. Puntualmente, se estableció "la obligatoriedad del uso de sistemas de Detección de Monóxido de Carbono, mediante la instalación de dispositivos debidamente homologados de detección y medida de monóxido de carbono y gas, que dispongan alarma acústica y luminosa, en cada ambiente que cuente con bocas de conexión de red de gas natural de toda vivienda unifamiliar o colectiva de uso residencial".

Maipú también cuenta con una ordenanza propia, la Nº6721. En el caso del departamento que conduce Matías Stevanato, los detectores de monóxido de carbono deben estar homologados por Enargas y colocados a 1.20 metros de altura. En cuanto a Luján de Cuyo, la colocación de este tipo de artefactos también es obligatoria. A través de la ordenanza Nº13.719 señala: "exíjase como requisito esencial para obtener el certificado de habitabilidad de vivienda unifamiliar o colectiva" la colocación de detectores de "monóxido de carbono y gas".

El caso de Ciudad es distinto. Si bien el municipio no aprobó ninguna ordenanza como las que existen en otros departamentos, desde el área de prensa de la comuna señalaron que "todo lo que tiene que ver con instalaciones de gas lo controla Ecogas. La municipalidad a través del área de obras privadas se encarga de las instalaciones eléctricas y sanitarias, pero no es incumbencia municipal el gas".

Por otra parte, tanto Las Heras como Lavalle, señalaron a MDZ que no cuentan con ninguna normativa que obligue a los residentes de la comuna a colocar detectores de monóxido de carbono. En cuanto a Guaymallén consultamos al área de prensa correspondiente, pero no fue posible obtener la información requerida.

Por qué Mendoza no tiene una ley provincial

En junio de 2023, los medios mendocinos colmaron sus portadas con varios casos de muertes por intoxicación con monóxido de carbono. En ese momento, el entonces senador provincial, Rolando Baldasso, recordó en la red social X que un proyecto de su autoría destinado a la instalación obligatoria de detectores de monóxido de carbono aún esperaba en comisiones.

En diálogo con MDZ, el ahora concejal señaló que "no se convirtió en ley porque siempre estuvo la negativa del Enargas y Ecogas de realizar los controles y exigirlo como una actividad no regulada. Decían que no es una actividad que ellos puedan garantizar permanentemente porque los detectores tienen una duración de un año y medio o dos años. Quien hace la supervisión, si funciona bien o mal, era la gran discusión que faltó. En Buenos Aires el control lo hace Metrogas".