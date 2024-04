Conmoción por la muerte de un niño de tres años por dengue en Córdoba

Gran conmoción causó en las últimas horas la información que fue confirmada por el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba sobre la muerte de un niño de tres años que tenía diagnóstico de dengue.

Según informaron médicos del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de Córdoba, el deceso del menor se produjo por una "falla multiorgánica" y una "infección asociada a su cardiopatía congénita".

El niño, oriundo de la provincia de San Luis, había ingresado al nosocomio cordobés para someterse a una intervención pero poco después mostró síntomas compatibles con el dengue. Con el paso de las horas, la enfermedad se agravó y afectó su sistema inmune, provocando el lamentable desenlace.

La noticia fue confirmada por el Ministerio de Salud de la provincia de San Luis que a través de un comunicado durante la mañana de este miércoles. Las autoridades sanitarias destacaron que el menor sufría de una cardiopatía congénita que comprometía el funcionamiento de su corazón, padecimiento que fue diagnosticado tras haber nacido.

El nene era oriundo de la localidad de El Trapiche y se encontraba en Córdoba por una cirugía programada a causa de una cardiopatía congénita.

La mamá del niño, contó que si bien había sido intervenido quirúrgicamente en su momento, y evolucionaba de acuerdo a lo esperado, comenzó a tener fiebre alta. "Le hicieron un test del dengue y salió positivo. Eso hizo que su corazón no resistiera porque no logró recuperarse de la operación. No aguantó", explicó quebrada por el dolor.

Cabe recordar que el último Boletín Epidemiológico Nacional confirmó que más de 269 mil personas contrajeron dengue en el país en lo que va de la temporada 2023/2024. En tanto, el número de muertes hasta el viernes pasado sumaban 197.

En la provincia de Córdoba, específicamente, totalizan 66 mil los casos reportados y 40 muertos.