AFIP: qué pasa si soy monotributista y no emito facturas

El monotributo es un régimen tributario simplificado que permite a autónomos y pequeños contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales de manera ágil y sencilla. Sin embargo, muchas personas se preguntan qué sucede si se inscriben en este régimen ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pero no generan ingresos en un determinado mes.

Muchas personas, incluso aquellos que no tienen empleo formal, deciden inscribirse en el monotributo para acceder a beneficios como la posibilidad de contar con una obra social y realizar aportes jubilatorios. Sin embargo, surge la duda sobre las consecuencias de estar en este régimen sin realizar la facturación correspondiente.

Si un contribuyente del Monotributo no emite facturas, la AFIP puede tomar cartas sobre el asunto. (Foto: Archivo MDZ)

Qué pasa si soy monotribusta, pero no facturo este mes

En caso de ser monotributista y no emitir facturas en un mes determinado ante AFIP, es probable que el fisco solicite que se justifiquen los motivos por los cuales no se generaron ingresos. Esto se debe a que resulta poco común que un contribuyente registrado en este régimen no facture en un periodo.

¿Cómo justificar la falta de facturación?

En caso de que alguien esté viviendo esta situación, de no haber facturado siendo monotributista, es importante que se pueda demostrar los motivos detrás de la falta de facturación. Pueden existir diversas razones válidas, como la temporada baja en ciertos rubros, la suspensión temporal de actividades o la falta de clientes en un determinado periodo.

¿Cuánto tiempo puedo estar sin facturar en el monotributo?

No existe un plazo de tiempo en el que se pueda estar sin facturar el monotributo, ya que se supone que todos los contribuyentes tienen un ingreso necesario para vivir al mes que debería ser facturado.Sin embargo, en caso de que los contribuyentes del monotributo no cumplan con sus obligaciones por un periodo de diez meses consecutivos, la AFIP podrá dar de baja de forma automática del régimen simplificado.

Por esta razón, es importante tener en cuenta los requerimientos que AFIP pueda pedir en esos casos, ya que el organismo podría dar de baja del Régimen Simplificado o, en los casos excepcionales, aplicar una multa.