La contienda de Javier Milei con el periodismo

Luego de que el periodista Jorge Lanata diera su opinión acerca del funcionamiento del Comité de Crisis que implementó el Gobierno tras el conflicto entre Israel e Irán, el presidente Javier Milei tomó represalias a través de redes sociales. Pero no ha sido Lanata el único blanco de Milei, sino que son varios comunicadores y, sobre todo, varias periodistas mujeres quienes han sido foco de agresiones. Al respecto, Paula Moreno, presidenta de Fopea (Foro de Periodistas Argentinos), dialogó con MDZ Radio 105.5 FM sobre diversos disparadores a partir de estas situaciones repetidas. La labor del periodismo, libertad de expresión, el uso de redes sociales, sobre todo de funcionarios públicos, y la importancia de la tarea periodística a la hora de informar.

Hay declaraciones en este foro sobre cómo es la relación del presidente con la prensa en general, y Paula Moreno dijo que "lo que está claro es que el perfil de vinculación, o de no vinculación, que elige el presidente de la Nación en relación con el periodismo, y con las periodistas en particular, es diferente a todo. Nosotros emitimos un comunicado a los 100 días de la gestión de Javier Milei donde hacíamos un recuento basado en los datos que relevamos de nuestro monitoreo de libertad de expresión. Allí surge que el presidente y las principales figuras políticas, inclusive el vocero, tienen una actitud muy seria y distante, casi lesiva, al ejercicio periodístico. Cuando se le dice a un periodista, además, en discursos centrales como puede ser la inauguración del Congreso de la Nación, “periodistas ensobrados”, es lesivo con el periodista, con el periodismo, con la democracia, y sin ánimo de ponernos en el centro de la escena que sólo somos un canal de expresiones que tienen que ver con un sentir social".

Moreno agregó que esta labor, "definitivamente la podemos hacer mejor, tenemos que generar un espacio de autocrítica y ver cuál ha sido nuestra práctica en estos últimos tiempos, también porque la gente nos cree menos. Pero nada de eso es suficiente para argumentar un agravio, un insulto, una generalización de esas características y, sobre todo, atacar a lo más caro que tiene un periodista que es su credibilidad. Lo hemos dicho reiteradamente, es insostenible el grito para vincularse. La única manera es el diálogo".

"El problema es el exceso, el fanatismo, el agravio" dijo la presidenta de Fopea, y agregó: "Nos llama la atención esta situación en particular porque es Jorge Lanata, o porque fue en estos días Jorge Fernández Díaz, o María Laura Santillán, Jorge Fontevecchia, María O’ Donell, hasta Nelson Castro. El listado es realmente extenso. Pueden ser diferentes nombres de mayor incidencia o presencia. Ahora, el respeto no tiene que ver con el nivel de trayectoria del periodista, el respeto se le debe al periodista y al periodismo como nosotros le debemos respeto a la figura política, es la misma discusión. Son generalizaciones que no aportan a ningún debate".

En cuanto al uso de redes sociales, en particular por parte de Milei como de otras y otros funcionarios públicos como canal de comunicación directa con las personas, Paula Moreno dijo que "es una cuestión que observamos con extrema preocupación porque nos parece que falta un conocimiento cabal de lo que significa la presencia de la técnica periodística al momento de generar una publicación. La necesidad de que alguien logre empatizar, logre generar una valoración noticiosa, logre filtrar, logre chequear, constatar y, además, asumir la responsabilidad de todo ese trabajo, de todo ese recorrido".

Moreno añadió que ha escuchado "a funcionarios decir ‘si está Twitter, ¿para qué queremos medios?’ En el último tiempo funcionarios del Gobierno nacional, incluído el presidente, han retwitteado mensajes no constatados. Hay un fenómeno que es el de la desinformación en el mundo que preocupa a las democracias más avanzadas. Que un presidente de la Nación, o que una primera línea de gobierno tenga una acción de estas características, no es un dato menor. El periodista no asume el lugar de mediadores caprichosamente, hay un trabajo que debe ser realizado y debemos responder a ese trabajo con responsabilidad. Pensar que se puede suplir ese trabajo, meramente, por las redes y, además, en muchas situaciones, con la impunidad que las redes ofrecen, al menos, es peligroso".

"La relación, definitivamente, es asimétrica, aún para el periodista más expuesto o de mayor incidencia" dijo Paula Moreno, y finalizó: "Es un discurso, al menos, peligroso y nos preocupa. Estamos contestes al diálogo, hemos ido a la reuniones que se han convocado, pero el agravio por el agravio mismo no tiene ninguna razón de ser. La generalización siempre es injusta.

Escuchá la entrevista completa: