Falsa alarma: tras ser evacuados, los pasajeros ingresan nuevamente al aeropuerto

Cerca de las 10 horas se activó el protocolo de seguridad en el aeropuerto de Mendoza y evacuaron el edificio. Según informaron fuentes que se encontraban en el lugar, alguien olvidó una mochila en una de las cafeterías y la Policía de Seguridad Aeroportuaria activó el protocolo por “paquete sospechoso”.

Tras realizar las tareas de inspección, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, dio por finalizada la evacuación minutos después de emitida la alerta por "paquete sospechoso" y los pasajeros pudieron reingresar al Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli.

Testimonios de los pasajeros

"En el aeropuerto estaba todo normal hasta que la gente de la policía de seguridad aeroportuaria pidió evacuar. Hicieron evacuar a toda la gente hacia la playa de estacionamiento por el cumplimiento del protocolo de seguridad ya que hay un equipaje sin dueño. Por suerte hay mucha tranquilidad. La mochila estaba colgada en un café en el piso de abajo, frente a los counters de las aerolíneas", expresó Ernesto "Nesti" Bajda quien se encuentra en el lugar.

"No he visto ningún móvil policial en la zona. Sólo está la gente de la policía de seguridad aeroportuaria. Está volando un helicóptero por acá, no sé si son maniobras de protocolo o tal vez están haciendo algún entrenamiento fuera de toda esta situación", explicó y agregó: "Está muy bien que cumplan el protocolo. Estamos viviendo unos días distintos a lo que es una situación normal. Así que creo que es para tranquilidad de todos".

"Estamos esperando directivas. Supongo que tienen que rastrear todo el aeropuerto", finalizó.

