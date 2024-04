El cuerpo de la chica fallecida en Cancún lleva tres días en Ezeiza pero su familia no logra retirarlo

La familia de Betiana Sánchez, la joven argentina que sufrió un accidente de tránsito fatal el miércoles pasado en Cancún, denunció este martes que el cuerpo de la cordobesa llegó al país el domingo por la noche y que, desde entonces, no logran traerla a su provincia natal.

Evelyn Sánchez, hermana de Betiana, contó que el féretro viajó solo desde México a la Argentina, pero por diferentes motivos, no logran que sea trasladado en avión hasta la provincia de Córdoba.

En diálogo con el programa televisivo Lagarto Show (El Doce), explicó que el cuerpo arribó a Ezeiza a las 19 horas del domingo y que esa misma noche, desde el aeropuerto internacional en Buenos Aires les comunicaron que "no iba a poder salir ese mismo día por la noche rumbo a Córdoba, por un inconveniente que había en la aerolínea".

"Nos dijeron que viajaría en el vuelo del lunes por la mañana. Pero al día siguiente nos avisaron que no había vuelos disponibles para Córdoba. Nos reprogramaron para el martes a la mañana. Iba a estar llegando a Córdoba este mediodía. Pero anoche se comunicaron nuevamente y nos dijeron que no, que no tenían el lugar suficiente para trasladar el cuerpo de mi hermana", detalló Evelyn aún quebrada por el fallecimiento de Betiana en un trágico accidente de tránsito que ocurrió mientras llevaba un vehículo BMW desde Cancún a Playa del Carmen.

Cabe recordar que la joven estaba instalada en Yucatán hacía varios meses y trabajaba en una empresa de alquiler de autos. Justamente se dirigía a Playa del Carmen para dejar un vehículo cuando se produjo el choque contra un colectivo.

Betiana había a conocido en noviembre a su novio Salomón y se habían comprometido hacía dos meses, y ambos trabajaban en la misma agencia de alquiler de vehículos. Planeaban casarse este año.

Respecto a la última información que les dieron desde Ezeiza a la familia de la cordobesa, Evelyn Sánchez señaló: "Nos dijeron que el vuelo va a estar saliendo recién el miércoles a la noche con el cuerpo de mi hermana. Nosotros ya teníamos todo preparado: el velorio, el entierro en el cementerio, la empresa que se encargaba del traslado, todo", se lamentó la cordobesa.

Aún así, agradeció a la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de la provincia de Córdoba que envió una ambulancia para traer a la joven por vía terrestre, luego de haberse suspendido dos veces el traslado por avión. El cuerpo de Betiana Sánchez está demorado en el aeropuerto de Ezeiza desde el domingo por la noche. Foto: Instagram

"Se ofrecieron a traerla en una ambulancia de la provincia para que el cuerpo llegue hoy a Córdoba, y así poder velarla como teníamos programado mañana miércoles y no seguir demorando esta agonía. Pero esta mañana (por el martes), a las 7 de la mañana, cuando llegó la ambulancia a Ezeiza no les quisieron entregar el cuerpo por una cuestión de protocolo y por burocracia", expresó Evelyn al programa de TV local.

"La distancia es de 700 kilómetros de Buenos Aires a Córdoba. Si venía por tierra, llegaba antes. No podemos creer que sacarla de México e ingresarla a nuestro país, haya sido mucho más fácil que trasladarla de Buenos Aires a Córdoba. Es increíble", enfatizó la mujer describiendo la "desesperación, agonía y dolor que tienen sus padres y toda la familia.

La hermana de Betiana contó que el cuerpo viajó desde México solo, es decir, sin la compañía de ningún amigo o familiar. "No hubo ningún inconveniente, estuvo a la hora y en el plazo estipulado. El problema fue que a su regreso a la Argentina. No podemos creer que nuestros compatriotas nos hagan esto", aseguró.

En cuanto a los motivos que argumentan en Ezeiza respecto a la demora para el traslado, Evelyn dijo que son "meramente burocráticos".

"Anoche, a las 23 horas, yo estaba hablando con representantes de la Secretaría de Desarrollo Social de Córdoba, y ellos hoy a las 7 de la mañana estaban en Buenos Aires. Ahora siguen esperando, a ver si lo pueden retirar, o que se destrabe el trámite, para que puedan traerla hoy. Es todo una locura", se lamentó la mujer.