Córdoba: la oposición toma las riendas y busca dar fin a los “tour de salud"

Un legislador de la oposición en la provincia de Córdoba propuso dar fin a los "tour de salud" en los hospitales locales y destinar los recursos a la población cordobesa.

Juan Pablo Peirone (Juntos por el cambio) presentó un proyecto en la Unicameral con el objetivo de que el sistema de salud pública de Córdoba pueda cobrarle a ciudadanos extranjeros y también de otras provincias en "intervenciones complejas", es decir, cirugías programadas, tratamientos oncológicos, partos o trasplantes, entre otras.

Según explicó, la iniciativa surge del contexto de crisis económica, donde la demanda en los hospitales es cada vez mayor porque muchas personas se dan de baja de las prepagas para pasarse al sistema público de salud, el cual "ya se encuentra sobrecargado".

Peirone es médico y legislador del Frente Cívico. De hecho, era el especialista que Luis Juez había elegido para ser su ministro de Salud si llegaba a ser gobernador de Córdoba. Es en este contexto que su propuesta fue realizada con conocimiento de la existencia de "tour de salud" en la provincia mediterránea.

"El objetivo es regular el acceso a los servicios de salud pública provinciales a aquellas personas que no pertenecen a la jurisdicción de Córdoba. La idea es que se establezcan convenios de compensación para las prestaciones que realizan los hospitales públicos cordobeses a aquellas personas que no residan en la provincia", indicó el legislador a MDZ.

"Esto puede sonar discriminatorio, pero creemos que llegó el momento de ponerle ´sentido común´ a una situación que es límite. Necesitamos disponer de esos recursos porque tenemos demandas de ciudadanos extranjeros y de otras provincias que eligen a Córdoba para acceder a los insumos, el costo de prótesis, de medicamentos y de prestaciones con turnos programados y en intervenciones que conllevan un gasto enorme", explicó Peirone.

Como para graficar la magnitud de la situación, el legislador señaló que "en medicina vascular, hay esperas de marcapasos de seis semanas. Conozco un paciente de Río Tercero que lleva 6 meses esperando un stent. Hay pacientes oncológicos a los que no les llegan las drogas...", aseveró.

Asimismo, aclaró que las prestaciones a las que hace referencia su proyecto no son las de urgencia o emergencia. "Eso ni se discute. Seguirá como está. El proyecto se refiere a los ´tour de salud´, donde vienen de afuera a usar nuestros servicios, a veces con la mediación de los cónsules de cada país que les consigue alojamiento, les sacan el turno de la consulta, vienen y se operan de la cadera o se realizan cirugías traumatológicas, se colocan dispositivos cardiovasculares, reemplazos aórticos y demás. Estamos hablando de cirugías onerosas que debería afrontar el gobierno del país de donde procede el paciente", precisó el legislador juecista.

"Queremos buscarle una vuelta a esta situación que se viene dando, para que esta gente que viene a usar el sistema de salud en forma programada, mínimamente pague las prótesis, los insumos. Y no hablamos de alguien que viene a pasear o estudia en Córdoba y por un evento fortuito se fractura la cadera. En esos casos, si te operan nadie te va a cobrar nada. Ahora si venís desde Bolivia a operarte una cadera y el cónsul te guarda un lugar para dormir, te saca el turno con el traumatólogo, el hospital compra la prótesis y la paga el gobierno de la provincia, se opera, se va, estamos hablando lisa y llanamente de un ´tour de salud´", explicó.

En cuanto a la magnitud de la problemática, Peirone señaló que en el caso de cirugías traumatológicas, hubo un momento que en el Hospital de Niños, por ejemplo, "de cada 10 pacientes que se operaban dos eran de extranjeros y tres de otras provincias. Es un número alto, porque esos insumos los estamos pagando los cordobeses". "No digo que seamos egoístas, ni que no seamos solidarios. Digo que busquemos un punto medio, para que no se abusen del sistema de salud cordobés", enfatizó.

Por su parte, el legislador oficialista Miguel Siciliano, explicó que hay un decreto provincial que data marzo pasado, que regula el "recupero" de los recursos que se destinan a ciudadanos de otras provincias o extranjeros, con convenios con otras provincias y países limítrofes, como así también con prepagas u obras sociales que no sean cordobesas.

“Esto está vigente y existe. Para nosotros, la prioridad es darle solución al problema que llevó esa persona a un establecimiento de salud pública. Pero luego comienza todo el procedimiento administrativo para poder hacer el recupero de gastos en salud. Con la mayoría de las provincias ya tenemos firmados convenios, que vienen de años anteriores. El decreto que firmó el Gobernador ahora nos permite hacer esto con otros países, aunque a la fecha no hemos tenido ningún caso de extranjeros y, por ende, no hicimos ningún reclamo a otro país. Sí lo hemos iniciado en el caso de otras provincias u obras sociales provinciales”, detalló Siciliano.