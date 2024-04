Qué es la cocaína rosa o "TUSI", la "suma de todos los miedos"

Es una vieja novedad. Le dicen "la droga de las mujeres" y su consumo está en aumento, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires, pero antes copó Europa y, por ejemplo, en España se hicieron varios allanamientos e incautaciones en fiesta de alto perfil. La cocaína rosa tiene varias características que la hacen única, pero probablemente la que predomina es que su efecto es impredecible debido a que está compuesta por una mezcla que puede variar según cada preparación y "cocinero". Ojo, el problema es que en la región circula una copia, cuyos componentes la hacen más peligrosa porque depende de quién la haga.

Es el estupefaciente más caro que existe. En América latina se comercializa como polvo. Su aspecto es de color rosado y de ahí que se le diga "cocaína rosa". También se la conoce como "TUSI" porque en inglés se llama 2C-B (two ci bi). Se trata de un preparado a base de sustancias como ketamina, MDMA, cafeína, colorante, edulcorante que, en ocasiones, puede incluir benzodiacepinas y derivados opiáceos, según quién la prepare. Es considerada una feniletilamina psicodélica, que produce efectos parecidos, pero no iguales a la combinación de LSD y el MDMA.

No tiene nada que ver con la cocaína ya que no es un alcaloide y es una droga sintética o droga de diseño mucho más parecida a anfetaminas. Se la consume en polvo y en pequeñas pastillas. La forma más común de ingesta es por vía oral, no nasal ya que el esnifado no regula la dosis y puede ser muy peligroso. La dosis pequeña es de entre 5 y 20 miligramos. Además de psicodélica es estimulante. Se produce un aumento en la energía corporal, dilatación de las pupilas, patrones visuales con los ojos abiertos y cerrados, estimulación y confusión mental.

A largo plazo puede generar episodios de ansiedad graves, desorientación, despersonalización, cansancio extremo, depresión, trastornos psicóticos, mientras que una intoxicación aguda produce hipertensión arterial, taquicardia, arritmias, isquemia miocárdica, hipertermia, convulsiones, hemorragia intracerebral, euforia, psicosis paranoica, entre otros. La muerte, en general, es por falla multiorgánica.

En diálogo con MDZ el toxicólogo forense y doctor en Ciencias Químicas Fernando Cardini explicó estos conceptos y detalló los principales rasgos y efectos de esta droga que está en aumento y puede resultar letal.

Fernando Cardini, toxicólogo forense. Foto: Infoalimentos

-¿De qué se trata la "cocaína rosa"?

-Es un estupefaciente que produce estupor en el cerebro. Estupor significa una lesión del tipo de daño cerebral. Realmente son lesiones de parálisis o afección de las neuronas. Este tipo de estupefaciente supera otros estupefacientes ya conocidos como la cocaína tradicional, que viene de la hoja de coca, o anfetaminas, que vienen de derivados de la efedrina. Esta sustancia realmente tiene un costo elevadísimo porque la síntesis no es sencilla. Sintetizarla... son drogas de diseño, drogas nuevas del siglo XXI, que se sintetizan en laboratorios, pero no es un tema fácil de hacer. Es una droga muy cara, o sea que tiene un costo elevadísimo y en América latina, en general, si bien hay gente que la puede comprar y pagarla, la que se vende acá, en Chile, en Uruguay, inclusive en México, no es 2C-B, que es una serie de compuestos químicos particulares que vienen de una molécula muy particular. La que se utiliza en América Latina es una mezcla que simula ser la cocaína rosa.

-¿Por qué se llama cocaína rosa?

-Porque tiene efectos similares a la cocaína, en algún punto el de la intoxicación y, entonces, se la asume como una cocaína, pero es más fuerte que la cocaína, que generalmente no llega a hacer alucinar a las personas a alucinar como lo hacen con el 2C-B, entonces la cocaína rosa que se comercializa en América Latina es una mezcla que se hace con ketamina, que es un anestésico veterinario, con MDMA, que es una anfetamina, con, a veces, cafeína que viene del café, del mate o del té y contiene a veces algo de colorante. Se pone colorante rosa porque la quieren llamar como la cocaína rosa original 2C-B que es rosa, la llaman rosa, edulcorantes por ejemplo y a veces le colocan algún ansiolítico, esa es la mezcla que más o menos se vende hoy en el mercado tanto en Argentina como países limítrofes, por supuesto que va a depender del cocinero que la haga, pueden ser más peligrosas o menos peligrosas. En Buenos Aires hemos tenido la muerte de 24 chicos que creyeron consumir cocaína rosa y adentro tenía carfentanilo. Al cocinero se le fue la mano con otra sustancia y mató 24 personas y hubo más de ciento y pico de intoxicados, pero bueno esa sería la sustancia que se la nombra cocaína rosa o 2C-B. La verdadera es una fenilentilamina, la verdadera, les digo es muy cara pero en todos los casos se logra esta acción psicodélica que buscan los drogadictos.

-¿Se puso de moda?

-Sí está muy de moda porque, primero tiene una sintomatología y una acción sobre el individuo mucho más potente que la anfetamina sola, que la cocaína sola, entonces esto obviamente es buscado por los drogadictos con nuevas experiencias, pero el riesgo, el riesgo es mucho mayor, o sea si hay riesgo con anfetamina de sobredosis o de acción mortal o con la cocaína, con esto yo creo que se quintuplica el riesgo, y si bien no tiene nada que ver con la cocaína verdadera, los síntomas de intoxicación son similares en el momento de los brotes psicóticos y del momento del subidón que le producen al individuo y obviamente la hace muy riesgosa, el tema es que el problema es cuando los chicos confunden que es una cocaína más potente y la consumen igual que la cocaína común, o sea por el esnifado, por el aspirado. Si se consume por aspirado es mucho más peligrosa, no hay dosis en ese caso y la de la dosis mortal, la sobredosis sobreviene rápidamente y puede haber intoxicaciones mortales.

La aspiración de la cocaína rosa puede ser letal. Foto: Shutterstock

-¿Cómo se consume?

-Se consume generalmente por pastillas. En pastillas es mucho más controlable que en la aspiración del polvito, así que generalmente ese es el alto riesgo que hay, y por otro lado los receptores que funcionan con esta sustancia no es sólo los receptores dopaminérgicos como el caso de la cocaína o las anfetaminas, sino que aquí actúa con receptores de la serotonina, de la dopamina y la adrenalina, y entonces la acción sobre los órganos es mucho más complicada y va a dañar muchos más órganos que lo que afectaría la cocaína sola o la anfetamina sola, por eso muchas veces la muerte va a, en la autopsia de estas víctimas de sobredosis de TUCIVI, va a llamarse una muerte por sobredosis y relacionada a un causal que tiene que ver con una situación de lesiones, digamos de todo tipo, o sea multifuncionales, la muerte viene justamente por un deceso de órganos, un ataque multifuncional de esta sustancia y se quema el cerebro, se destruye el hígado, los riñones, para los respiratorios realmente hay una congestión muy grande por una sobredosis de esta sustancia.

-¿Qué es importante que sepan los jóvenes?

-Realmente hay que difundir mucho este tema en los jóvenes porque se ven tentados por estas pastillas que se vienen ahora y se venden en los boliches de supuestamente 2C-B y que a veces no lo es. Y en los dos casos es peligrosa, pero en el segundo caso el de la símil TUCIVI puede ser peor porque no sabemos qué pone el cocinero de turno que hace estas pastillas, así que bueno la falla como les decía es multiorgánica en la muerte porque aparecen convulsiones, hipertermia, hemorragias intracerebrales, psicosis paranoica que llevan también a isquemias y miocardio, o sea realmente es de todo. Cuando hay intoxicación, es la suma de todos los miedos.

