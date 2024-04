Las falencias que dejó en evidencia el accidente del colectivo en el Acceso Este

Luego del accidente que se produjo esta mañana entre un camión y un micro que transportaba pasajeros desde Las Catitas hacia la Ciudad de Mendoza, vuelve a ponerse el foco en el transporte público de media y larga distancia. Vivir lejos de la Ciudad, una trampa casi mortal.

Quienes viven en los departamentos del interior de la provincia de Mendoza y utilizan el transporte público afrontan varias problemáticas, una de ellas es la falta de frecuencias hacia la Ciudad que trae como consecuencia el hacinamiento en las unidades. A su vez, los choferes corren una carrera contra el contra el tiempo y el cumplimiento de horarios muchas veces termina en accidentes que podrían evitarse.

El micro de la empresa Dicetours, que venía desde La Paz y viajaba en sentido oeste por el carril lento impactó desde atrás a un camión Scania de la Empresa SERMICAR, de transporte de carne, que iba en la misma dirección a la altura de Guaymallén. De acuerdo a lo que declararon testigos, el transporte de carga frenó de golpe, mientras que el micro viajaba con exceso de velocidad y venía “llenísimo”.

El choque entre el micro y el camión en el Acceso Este. Foto: Yamila Vera / MDZ.

"El impacto fue bastante fuerte, me imaginaba que la gente iba a estar mucho peor, pero gracias a Dios la mayoría de las lesiones son bastante leves. El colectivo venía llenísimo, pero siempre pasa los lunes. Es un día terrible para viajar porque viene lleno, entonces viene mucha gente parada, los asientos no tienen cinturón de seguridad y además va bastante rápido", contó una pasajera. La licitación que firman las empresas de transporte con la provincia, establece que hasta los 60 km de distancia está permitido transportar personas paradas, cuestión que en los hechos no se cumple ni se controla.

Desde Las Catitas hacia la Ciudad de Mendoza hay exactamente 89,2 km. Sin embargo, de acuerdo a lo que contó una de las pasajeras la cantidad de gente que viaja en las mañanas y, sobre todo, los días lunes es “innumerable”. "Viajo todos los días y el karma a diario de tener que viajar desde Las Catitas a Mendoza. En realidad tenemos dos frecuencias en el horario que yo viajo. Salgo a las 5:45 de la mañana y tenemos un directo y un expreso, pero la cantidad de gente que viene es innumerable porque vienen no solamente a trabajar, sino que también vienen a estudiar, a hacer trámites. Debido a la situación económica, no se puede viajar por cuenta propia", aseguró.

Muchas personas viajan todos los días desde el Este de la provincia. Foto: Yamila Vera / MDZ.

"El colectivo siempre supera su capacidad, vienen todos los asientos completos, gente parada, venimos hacinados en ambas puertas. Así viajamos por una cuestión de que uno en el momento no piensa que puede suceder esto tan trágico, hasta que sucede. Hemos hecho notas a la empresa y siempre nos dicen que es Transporte el que se tiene que encargar. Siempre quedamos en el olvido y a merced de que pase esta situación", detalló la mujer.

Pero el problema no es solo de los departamentos del este como La Paz o Santa Rosa. Esto se repite en cada uno de los departamentos más alejados de la Ciudad, y la cuestión se acrecienta en los distritos que tienen poca o ninguna frecuencia de transporte público.

En el departamento de Lavalle, vecinos y vecinas hartas del mal servicio, las pocas frecuencias, las demoras y la forma en la que se viaja decidieron comenzar un reclamo contundente: "hasta que mejore el servicio o Prestaciones se vaya". Luego de los reclamos de los vecinos de Lavalle se logró la ampliación del servicio de la empresa Prestaciones en algunos casos puntuales.

Alejandra Frete, una vecina del distrito de Jocolí contó a MDZ que en el distrito “nos pusieron dos colectivos directos”. Uno a las 7:20 de lunes a sábados hacia Mendoza y otro a las 13:30 desde la Ciudad a Jocolí. También, lograron que se duplique la frecuencia de Lagunas del Rosario y los días hábiles a las 7 partirá un servicio desde Costa de Araujo a Mendoza; regresando a Lavalle a las 09:20.

Así se viaja en el colectivo de Lavalle a Mendoza. Foto: Gentileza.

En la cabecera del departamento, la realidad es un poco mejor que en los distritos, ya que hay mayores frecuencias pero los problemas persisten porque también viajan más personas y los reclamos no han sido tenidos en cuenta. En este caso, los micros tampoco cumplen con la normativa vigente, ya que se supone que se permite hasta 4 personas por metro cuadrado en casa unidad. “Las unidades van repletas", relató Margarita hace unas semanas atrás a este medio.

"Llegan a la terminal de Lavalle llenos, más la gente que se les suma en la terminal y la que se le sigue subiendo para Mendoza, por cualquiera de las dos rutas. Llegan allá en la puerta, no cabe más gente, parecemos ganado”, manifestó la mujer.

Por último, una de las pasajeras que protagonizó el accidente del Acceso Este expresó que espera que haya servido para solucionar el problema. "Ojalá que esto sirva para que nos habiliten más frecuencias, ya sea por la misma empresa u otra empresa. Tenemos a Nueva Generación que no sale un solo colectivo en este horario, solamente disponemos de estas dos unidades y más de una vez nos hemos quedado sin poder viajar o bien venir más tarde para poder llegar", concluyó.