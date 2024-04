Dirigentes opositores apuntaron contra Marcos Galperín por los planes sociales

Eduardo Belliboni y Juan Grabois salieron al cruce del empresario Marcos Galperín, propietario de Mercado Pago, tras el anuncio de que los beneficiarios de planes sociales podrán pedir que se les deposite los haberes en la reconocida billetera virtual. El líder de Polo Obrero acusó al empresario de conseguir "algún curro", mientras que Grabois lo acusó de tener placer por "la vieja y bien conocida avaricia".

Juan Grabois tuiteó en respuesta a las expresiones de Marcos Galperín, que manifestó placer por "cortarle el curro a todos los gerentes cooperativistas de la pobreza y los piquetes". Belliboni, por su parte, dialogó con radio Splendid 990 y explicó que "la tarjeta del ex Potenciar Trabajo existe hace más de siete años. La gente va y cobra en el banco, no me da la plata a mí y yo la reparto, como dicen algunos”.

Además, el dirigente piquetero declaró: “Es escandaloso que ni siquiera tengan la mínima decencia de decir la verdad. ¿Quieren pagar por Mercado Pago? Vaya a saber qué curro armó Galperín con el Gobierno, pero no digan que antes no existía el pago directo porque todos tienen una tarjeta y cobran en el banco”.

Por su parte, el justicialista Grabois increpó al empresario: "Vos sabés bien que las asignaciones siempre se cobraron directamente en una cuenta personal de cada beneficiario en la banca pública. Lo que te da placer es el enorme curro que representa tener miles de millones de pesos generando intereses para tu empresa mientras vacían el Banco Nación. Ese placer es la vieja y bien conocida avaricia. No jodamos, vos gratis no haceé nada".

Juan Grabois es uno de los referentes más cercanos al kichnerismo duro. Foto: La Cámpora.

Por su parte, el fundador de Mercado Libre había respondido a la publicación de una usuaria de X que declaró: "El negocio millonario que le regalamos a Marcos Galperín, más imbéciles no podemos ser". A eso, el empresario, siempre muy activo en redes sociales, respondió: "Es tal el placer de cortarle el curro a todos los gerentes cooperativistas de la pobreza y los piquetes que lo hacemos gratis".