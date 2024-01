El duro cruce que tuvo Marcos Galperín con una usuaria en X

El empresario argentino Marcos Galperín, fundador de MercadoLibre, se vio recientemente involucrado en un intercambio de palabras en la red social X con una usuaria acusó a la compañía de explotar a su amiga, una empleada senior en el área contable, al hacerla trabajar horas extras sin remuneración y no otorgarle beneficios adicionales como una caja navideña.

La controversia comenzó cuando la usuaria Nita Juana Cervio escribió: "Me enteré ayer que MercadoLibre hace trabajar a una amiga que labura en el área contable un montón de horas extras y NO las paga, y no les dieron ni caja navideña. Ella es Senior y labura en el área contable. Qué onda Marcos Galperín, bastante (emoticón de un ratón), ¿no?".

La respuesta de Galperín no se hizo esperar. En un tono desafiante, el empresario replicó: "Es fácil mami. Pensá una idea, empezá una empresa, hacela sustentable, contratá 55,000 empleados en toda América Latina y pagales mejores sueldos, beneficios y cajas navideñas. Yo voy a ser el primero en aplaudirte". Además, añadió que consideraba fácil criticar a través de la red social, comparando la actitud de Cervio con la de Robin Hood.

El cruce entre Galperin y la usuaria en la red social X. Fuente: captura de pantalla

La usuaria, lejos de amedrentarse, respondió a Galperín adjuntando un tuit y señalando que sería más sencillo para él pagar las horas extras y proporcionar a sus empleados todos los beneficios de las aplicaciones de la compañía. Además, sugirió que si Galperín hablara directamente con sus empleados, podría obtener esta información sin necesidad de una intervención externa, cerrando su mensaje con un tono irónico sobre la posibilidad de cobrarle por futuras consultorías.

La respuesta de la usuaria. Fuente: captura de pantalla

La controversia rápidamente capturó la atención del público en la red social, generando un intenso debate entre los usuarios. Mientras algunos se alinearon en defensa de Marcos Galperín, destacando sus logros y la gestión de MercadoLibre, otros expresaron su solidaridad con la usuaria.