Desde Fadiunc se quejan: "Autoridades de la UNCuyo proponen marcha y si vas, te descuentan el día"

El jueves pasado se llevó a cabo un banderazo con movilización en defensa de la universidad pública. Unos días después trascendió que el Gobierno provincial pretende multar a Fadiunc, uno de los gremios que nuclea docentes de la UNCuyo. Sin embargo, el gremio no ha recibido ninguna notificación formal. Al respecto, Yamile Nazrala, secretaria adjunta de Fadiunc, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y dio detalles al respecto. Además, se refirió a la dificultad de formar un frente de unidad con las autoridades de la universidad, siendo la única que le descuenta a los docentes los días de paro y movilización.

La secretaria adjunta de Fadiunc aseguró que respecto a la multa "no sabemos de dónde surgió la información, todavía no nos ha llegado nada oficialmente. La movilización fue convocada por distintos sectores de la universidad, y acompañamos. Tendríamos que determinar con nuestros abogados a ver cómo se sigue".

Por otro lado, Nazrala señaló que "la sensación, más allá del mal trago, es reconfortante porque se vio una unidad de todos los sectores y una masividad muy grande. Nos hizo recordar a la gran marcha del 2018. La universidad, a nivel presupuestario, está complicada. Hay unidades académicas donde ya se les ha informado que no va a seguir el servicio de limpieza, por ejemplo. Lo del presupuesto no es un tema solo salarial, es un presupuesto para que sigan teniendo facultades nuestros hijos y estudiantes. Hay estudiantes que han dejado de ir a comer al comedor universitario, porque la bandeja de $500, que salía en diciembre del año pasado, se fue a $2.000. Con la liberación de los impuestos, ellos tienen el ítem harina, no sé a cuánto se les puede llegar a ir. Ni hablar del aumento a $550 del colectivo ahora en mayo. El boleto, a los estudiantes, les cubre un solo tramo. A quienes vienen de distintos departamentos tienen que optar qué tramo les va a cubrir el beneficio, si de su casa a la terminal de su departamento o de la terminal de su departamento a la universidad".

En cuanto a los salarios dijo que "las paritarias salariales se discuten a nivel nacional en la Secretaría de Educación. Con respecto a lo que es presupuestario son los gastos para funcionamiento, que serían del inciso 2 al 5 del presupuesto. Eso es lo que está reconducido con un presupuesto aprobado en noviembre del 2022 y con una inflación del 275%. O sea, por más que se cumpla la promesa del aumento del 70% del presupuesto, quedarían 200% abajo todavía para los gastos de funcionamiento".

Nazrala agregó :"Las autoridades proponen una marcha y después, si marchas, te descuentan. La marcha era a las 16 horas y había gente que estaba trabajando, estaba convocada en el marco de un paro de la Conadu Histórica también, justo coincidía. Estamos hablando de esta unidad de salir en conjunto y te encontrás con una supuesta multa al sindicato, con los descuentos que, generalmente, recaen mucho sobre el sector preuniversitario (secundarios), pero también sobre el universitario. Después, por una resolución del Consejo Superior, la plata que se les descontó el año pasado a los docentes, volvió en televisores y cosas a los colegios, y para eso hay otra partida presupuestaria, no la de salarios. Es muy complicado formar un frente cuando te encontrás, desde las autoridades, con descuentos siendo la única universidad en el país que descuenta aparte".

Por último, la dirigente sindical recordó que las marchas del 2018 "en respuesta al presupuesto y posibilidad de arancelamiento, que es lo que nos preocupa del pedido de incluir a la educación en el Pacto de Mayo, porque atrás de ese pacto viene tanto declarar a la educación como un servicio esencial, pero también el arancelamiento".

