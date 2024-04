Video: se hizo hacer "trenzas africanas", no pudo pagar y la dejaron pelada

Una joven concurrió el pasado jueves a una peluquería de Ezeiza y solicitó realizarse las famosas "trenzas africanas". Sin embargo, al finalizar el peinado, le dijo a la peluquera que la esperase y que iba a buscar el dinero para pagarle. La dueña del local no aceptó que se fuera y decidió cortarle las trenzas.

"Storytime de cuando dejé pelada a una clienta", relató May, la dueña de la peluquería "Dread locks" en su cuenta de TikTok en la que contó porqué decidió recortarle el pelo luego de haber invertido horas en armar las trenzas sintéticas que le había colocado. El video que filmó cortándole de raíz el cabello se hizo rápidamente viral.

Todo comenzó cuando en sus redes sociales, la peluquera subió unas historias mostrando cómo iba quedando el peinado . Inmediatamente después recibió el llamado de una clienta comentándole que la chica a la cual le estaba haciendo las trenzas no le había pagado de unos tratamientos estéticos que ella le había hecho.

"Me dijo que quería hablar con ella. Yo le dije que esperara a que terminara de hacer mi trabajo... Cuando terminé de trabajar, la chica no me quiso pagar. Así que la solución más justa que conseguí fue retirarle las trenzas", contó en el primero de sus videos la dueña de la peluquería.

"Cabe aclarar igual que en ese momento había un policía en el local porque estamos al lado de un colegio en el que siempre ponen una patrulla", señaló además la peluquera del video viral. Y explicó cómo hizo para que la chica no escapara y se sometiera al radical corte de pelo. "Los policías entraron, hablaron con ella, hablaron conmigo y accedió a cortárselas. Así que retiré mi trabajo que ya estaba hecho. La otra chica de la estética no recibió tampoco su pago. Es un bajón, porque parece ser que tiene esta modalidad de no pagar. Ella me decía que la acompañe a unas cuadras, que vivía no sé quién para pagarme. Yo no accedí... En fin, las trenzas no se las va a poder hacer en ningún otro lado de acá un par de meses largos", aclaró la peluquera.

"Lamentablemente, estas cosas hacen que uno por ahí tenga que empezar a desconfiar, asegurarse el pago o recibir una seña antes de hacer un trabajo así", cerró May en otro video que publicó en su TikTok.



La dueña de la peluquería recibió mensajes positivos por la actitud que había tenido, y el apoyo también de algunos colegas.

Mirá el video que compartió la dueña de la peluquería cuando cortaba las trenzas