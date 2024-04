Electricidad: el pedido al Gobierno de San Luis que podría agrandar la colonia menonita

En la colonia menonita El Tupá viven 80 familias que se dedican especialmente a la agricultura, la metalurgia y la producción de quesos. La calidad de sus trabajos los llevó a cosechar clientes en diferentes regiones de la República Argentina. Sin embargo, en el predio que comprende unas 9.546 hectáreas un servicio escasea: el de la luz eléctrica.

"Las primeras familias llegaron desde México hace 9 años, todavía no había luz cuando compraron los terrenos", señala Peter Knelssen, uno de los dos líderes que tienen los menonitas desde hace cuatro años. Con el paso del tiempo, algunos residentes consiguieron que las autoridades de la provincia puntana dieran el visto bueno para la llegada de la luz al lugar, aunque actualmente el servicio solo cubre algunas hectáreas del terreno.

Un gran sector de la colonia El Tupá se abastece mediante paneles solares. Foto: Juan Ignacio Blanco/MDZ

Para la comunidad, el arribo de la electricidad es indispensable para el crecimiento de la economía. Es que actualmente, la mayoría de las familias debe acudir a los paneles solares para tener luz. Que los menonitas exijan el arribo de la tecnología puede sorprender a más de una persona, aunque no debería ser así. No todos los seguidores del predicador neerlandés Menno Simons son iguales. Hay sociedades más conservadoras y otras más liberales. La de San Luis simpatiza más con la segunda corriente.

Por eso, no es llamativo observar camionetas 4x4 estacionadas en los hogares o grandes tractores trabajando el campo.

Según informó la empresa Energe a MDZ, un equipo destinado a generar energía eléctrica hay que pensar en una inversión inicial que puede ir desde los 1300 hasta los 8.500 dólares. Todo depende del gasto de electricidad que genera cada hogar. En el caso de las opciones más económicas, estamos hablando de un panel que produce entre 50 y 80 kilowatt por hora al mes. Si tenemos en cuenta que una casa promedio produce alrededor de 400-500 kWh, el ahorro será del 10%. No obstante, con una inversión cercana a los 8.500 dólares, se puede adquirir un sistema capaz de generar entre 250 y 350 kWh, el cual permite disminuir el gasto entre un 70 y 90%.

La colonia menonita busca expandirse.

Foto: Juan Ignacio Blanco/MDZ

"Nos han dicho que el servicio eléctrico va a llegar pero nunca sucede", explica Bernardo, un joven menonita que se dedica a la industria metalúrgica en La Colonia. Incluso, si el gobierno de San Luis decidiera finalmente expandir la red en El Tupá, las familias podrían generar ahorro energético a partir de la colocación de medidores bidireccionales de paneles solares. Puntualmente, a diferencia de los convenciones, este tipo de equipos son capaces de medir y registrar tanto el flujo de energía proveniente de los paneles solares hacia el hogar, como el excedente que recibe la red eléctrica.

Las metalúrgicas consumen grandes cantidades de energía eléctrica. Foto: Juan Ignacio Blanco/MDZ

"Los paneles no son una solución porque cuando no hay sol no hay energía", explica Peter. Para el líder, el problema es que la situación provoca dos problemas: por un lado impide la expansión de la colonia y, por ende la generación de puestos de trabajo y, por el otro, funciona como un impedimento para que nuevos habitantes elijan a El Tupá como su nuevo hogar.

El ordeñe de las vacas, en varios de los tambos del lugar, se realiza con máquinas ordeñadoras. Foto: Juan Ignacio Blanco/MDZ