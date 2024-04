La rectora de la UNCuyo y un fuerte reclamo por la crítica situación de las universidades públicas

Más de 4.000 estudiantes, decanos y profesores de la UNCuyo marcharon este jueves para exigir que la educación continúe siendo pública, gratuita y laica, ante crisis económica y social que se vive en el país. En el acto final de la marcha, que incluyó un gran banderazo, participó la rectora de la institución, Esther Sánchez. Sin embargo, se puso en evidencia la grieta entre los docentes que no acuerdan con su intención de incluir a la educación pública en el Pacto de Mayo que quiere firmar Javier Milei con los gobernadores en Córdoba.

Esther Sánchez habló con MDZ Radio 105.5 FM y explicó que "todo el sistema universitario argentino está viviendo una situación muy crítica y compleja, con un presupuesto que es el mismo presupuesto del año 2023 para atender gastos y con un tema de no actualización de salarios de nuestros docentes y no docentes que significan el 90% del presupuesto de la universidad. Es cierto que en marzo hemos recibido un incremento de un 70% sobre los gastos de funcionamiento que representan el 10% del total del presupuesto. O sea que realmente no es que haya habido un incremento del 60% del presupuesto, sino un incremento del 70% sobre el 10% del presupuesto".

"Lo que estamos haciendo es día a día ir resolviendo la situación que se nos presenta. Nosotros llevamos al Consejo Superior una propuesta que fue aprobada formar un fondo que tiene que ver con un refuerzo en becas. Los estudiantes viven una situación socioeconómica actual compleja, entonces se ha incrementado la solicitud de beca de 2400 aproximadamente del año pasado a 3500 en 2024", detalló.

Y señaló que "por suerte, las becas Progresar y las becas Manuel Belgrano, que son becas nacionales y que están habilitadas, nos ayudan porque sino las universidades iban a tener que afrontar las becas totales. Entonces, nosotros tenemos 11 tipos de becas distintas para acompañar a nuestros estudiantes".

La rectora de la UNCuyo defendió la institución y manifestó que "en la Universidad de Cuyo no se puede hablar de excesos ni de casta. En la UNCuyo somos muy austeros en nuestros actos y en esta gestión estamos trabajando en la eficiencia del uso de los recursos. Eso quiere decir que los pocos pesos que tenemos, los hacemos rendir como corresponde para poder desarrollar todas las actividades que estamos desarrollando. Entiendo que a veces se ponen a todos en una misma bolsa, pero no siempre es así".

En el marco del 91° Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que se realizó el pasado miércoles en la UNSAM, se produjo un cruce de alto voltaje entre los representantes de las universidades públicas de todo el país y los agentes del gobierno de Javier Milei. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, es el interlocutor con quien las universidades vienen teniendo más desacuerdos que acuerdos. Esther Sánchez mencionó que "éramos todo el sistema universitario argentino haciéndole un planteo lógico de necesidad de presupuesto para poder funcionar correctamente. El sistema universitario argentino es referente a nivel internacional por sus características, trayectoria y condiciones. La universidad transforma vidas".

La rectora precisó los pedidos que solicitó en el plenario: "El pedido de apoyo que hicimos fue un reclamo que llevamos precisamente al Consejo Interuniversitario Nacional. De allí surge la necesidad de una convocatoria a una manifestación de todo el sistema universitario nacional, que nos permita visibilizar esta situación. El 23 estaremos todo el sistema universitario nacional visibilizando esta situación. Lo que nosotros decimos es que con el presupuesto que tenemos no alcanzamos a resolver todas las necesidades que tiene la universidad. También hemos planteado la necesidad de diálogo, sobre todo en paritarias, porque sin lugar a dudas que los sueldos de docentes y no docentes no están acordes a los incrementos, ni siquiera del resto del personal de la Nación".

