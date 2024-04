Tarifazo: cuál fue la razón por la que Axel Kicillof congeló la actualización de impuestos en la Provincia

La impactante suba, muy por encima del 200%, autorizada por la Legislatura bonaerense, de los tributos provinciales como son la patente, el inmobiliario urbano y rural y a las embarcaciones, generaron un tremendo malestar que implosionó en el bolsillo de los habitanetes de la Provincia, que se vieron imposibilitados de pagar aumentos que en algunos casos llegaron al 700%.

Ante la presión social que provocó la suba de impuestos, el titular de ARBA, Cristian Girard, se vio obligado a decir que “es falso que haya un impuestazo del 500%”, sin tener en cuenta que el organismo que conduce hizo un revalúo de todos los bienes inmuebles de la Provincia, sacando los beneficios y bonificaciones que tenían los contribuyentes, por pago a término, pago anual o por el solo hecho de adherirse a la factura electrónica.

“Que Kicillof la cuente como quiera, que el genio matemático que tenemos en la Provincia me explique cómo pasé de pagar en diciembre por un Corolla 2018 veintiséis mil pesos y monedas a pagar en marzo casi cien lucas. Yo de matemáticas no sé nada, pero eso no es el 200%”, dijo hace unos días a MDZ un vecino platense indignado por el impuestazo en la Provincia.

El malestar se replica, al ritmo de la ecuación que hicieron en ARBA para aumentar los tributos provinciales, que sumado a la suba del costo de vida provocaron un cóctel explosivo, por el cual la gente se vio obligada a achicar gastos para que los ingresos no expiren antes del 15 del mes, dejando de lado el pago de impuestos que no son exigibles, en el corto plazo, como lo son los impuestos provinciales, algo que también se hizo extensivo a los impuestos municipales que aumentaron, según el distrito, hasta un 300%.

Boleta del Impuesto Automotor recibida por un contribuyente bonaerense con una suba, de un año a otro, del 550%. (Foto: José Luis Carut)

La recaudación en la provincia de Buenos Aires cayó de manera abrupta. Según datos extraoficiales, la recaudación por ingresos brutos se desplomó en los primeros tres meses del año cerca de un 35%; mientras que en el ingreso por los impuestos Inmobiliario Urbano/ Rural, a las embarcaciones y la patente automotor, la caída promedio un 45%.

Una fuente de ARBA confirmó a MDZ que la merma de la recaudación obligó al gobernador a congelar la segunda cuota del impuesto automotor: "Cómo no va a bajar la recaudación si de un plumazo sacaron todas las bonificaciones, subieron las bases imponibles y los sacudieron con un impuestazo que es imposible de pagar. Ahora veremos cómo responde la gente”.

Ante la baja en la recaudación y temiendo que se agrave aún más la situación, a Kicillof no le quedó otro margen de maniobra que congelar la segunda cuota del Impuesto Automotor, para tratar de no seguir perdiendo fluidez de caja. No haciendo uso de la herramienta que le dio la Legislatura bonaerense al sancionar la Ley Impositiva Fiscal autorizando a ajustar los tributos patrimoniales por inflación a partir de la segunda cuota.

Por lo que la cuota dos de la patente, que vence en mayo, estaría llegando con los mismos montos que provocaron que más de un bonaerense se tome una sublingual para aplacar el cimbronazo que provocó en febrero la primera cuota.

En cuanto a qué pasará con las cuotas subsiguientes, es una incógnita; todo va a depender de cómo siga el ritmo de la recaudación. Como contamos en una nota anterior, Kicillof anticipó a los gremios estatales que tengan mesura a la hora de negociar paritarias porque “no hay plata”.

Sobre el Inmobiliario Rural, la fuente consultada de ARBA afirmó que todavía no está tomada la decisión de que hacer con la segunda cuota: “Para eso hay tiempo, la segunda cuota vence en junio”.

Recordemos que las entidades del campo plantaron bandera contra el aumento del Inmobiliario Rural, por lo que un grupo de ruralistas, conocido como “los ruralistas del norte”, llamaron a no pagar los impuestos hasta que el gobierno bonaerense de marcha atrás con el impuestazo, mientras que desde CARBAP pidieron la modificación de la Ley Impositiva Fiscal de este año, dando libertad de acción a sus afiliados para que inicien acciones legales contra la Provincia.

Cabe agregar que la cuota dos del Inmobiliario Urbano venció el 10 de abril y llegó con un reajuste por inflación del 20%. Otro dato a tener en cuenta es que, oficialmente, por más que la decisión ya está tomada, no se comunicó el congelamiento de la cuota dos del Impuesto Automotor, por lo que desde el bloque de Legisladores del PRO informaron que aguardaran la confirmación oficial, “para ver si realmente Kicillof quitará el aumento inflacionario en las patentes y otros impuestos en la segunda cuota”.

Recordemos que hace unas semanas atrás, Juntos por el Cambio presentó un proyecto para exigirle al gobernador que retrotraiga los aumentos impositivos que subieron por encima del límite acordado. Además de enviarle una carta en el mismo sentido a Kicillof, de la que todavía no tienen respuesta.

Hay un rumor que va cobrando fuerza: si no mejora la recaudación, el gobierno bonaerense estaría evaluando sacar una moratoria a mitad de año, con una importante quita de deuda para el contribuyente en mora.