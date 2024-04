Qué hacer y qué no si contraje dengue: los síntomas y signos de alarma

El país atraviesa un récord histórico en los contagios de dengue y las muertes por el virus. En tan solo una semana, hubo 32 fallecimientos y el número de casos aumentó en 52.457 contagios, llegando a un total de 232.996 de la temporada que va entre la semana 31 del 2023 y la 13 del 2024, de acuerdo a los datos que dio a conocer el Ministerio de Salud el pasado domingo.

Prácticamente sin campaña oficial contra el mosquito y para la protección de las personas para evitar el contagio del virus del dengue, la eliminación de criaderos y el uso de repelente son las principales medidas de prevención. Sin embargo, la ola de contagios crece y una vez que se confirma el diagnóstico, es importante saber qué medidas tomar, cuáles son las precauciones y los síntomas de alarma que indican un caso de gravedad y la necesidad de acudir a un hospital de inmediato.

Argentina no es un país preparado contra el dengue y la enorme cantidad de información que circula en las últimas semanas puede ser confusa y generar dudas en los pacientes infectados y su entorno. En ese sentido, dialogamos con la Infectóloga mendocina Andrea Villalba sobre qué hacer y qué no, cuándo se considera un caso grave que puede derivar en mortal y cómo evitarlo.

Síntomas comunes en pacientes no hospitalizados

Una parte importante de las personas con dengue no presenta síntomas. Sin embargo, alrededor de un 30% de los contagiados sí. Los síntomas compatibles con dengue son la “fiebre acompañada de dos o más de los siguientes signos o síntomas: dolor de cabeza, dolor retroocular, dolores articulares, musculares, decaimiento, cansancio extremo, pérdida del apetito, vómitos o náuseas o algunas manchitas en la piel”, explicó la Dra. Villalba. En ese caso, prosiguió, “se hace el diagnóstico de sospecha de dengue. Si corresponde hacer determinación para confirmar el diagnóstico se realiza, sino con la clínica se puede hacer un diagnóstico clínico epidemiológico, dependiendo de donde resida el paciente”.

El dolor de cabeza y de cuerpo son los síntomas más comunes. Foto: Shutterstock.

Si el paciente está cursando un dengue “sin signos de alarma, no tiene comorbilidades y socialmente tiene contención, puede continuar con el tratamiento y el control en su domicilio”, indicó la especialista. Pero es esperable sentirse muy cansado, por lo que es muy importante guardar reposo.

Recomendaciones generales

Entre las recomendaciones que se le dan al paciente que ya tiene el diagnóstico de dengue, Villalba sostuvo que lo primordial es que permanezca en reposo e hidratado. “La persona con diagnóstico de dengue debe hacer reposo y debe hidratarse correctamente porque la hidratación es la base del tratamiento. Se les puede dar jugos, leche y fundamentalmente, en el caso de tener la accesibilidad o de poder indicarse, lo ideal son las sales de rehidratación oral” señaló.

El reposo, la hidratación y el uso de repelente son las principales recomendaciones. Foto: Archivo MDZ.

En el mismo sentido, la Infectóloga remarcó que “lo que se indica es el reposo, la hidratación, la permanencia con repelentes y elementos para evitar que sea picado por los mosquitos”, ya que “durante toda la etapa febril la persona no tiene que ser picada por mosquitos para evitar que se transmita la enfermedad”.

Por otro lado, una persona que transcurre la enfermedad en su casa, debe estar muy atenta a la posible aparición de signos de alarma. “Durante toda la fase febril pero fundamentalmente en los períodos cercanos a cuando baja la temperatura, hasta 24/48 horas posteriores a la baja de la temperatura es cuando más atento tiene que estar ante la presencia de los signos de alarma”, resaltó la Infectóloga.

Los signos de alarma

Del 30% de los pacientes contagiados que presentan síntomas, aproximadamente un 5% requiere cuidados más intensivos, por cuadros de deshidratación y entre un 0.2% y un 0.3% pueden presentar un dengue grave. En tanto, una proporción mínima de ellas podrán hacer una enfermedad mortal.

Cualquier síntoma indicado es suficiente para acudor al hospital. Foto: Freepik

El dengue grave, por lo general, se presenta cuando la fiebre comienza a ceder. Por eso, los signos de alarma a los que hay que prestar mayor atención cuando la fiebre comienza a bajar son “el dolor abdominal intenso y sostenido, vómitos incoercibles -más de tres vómitos en una hora o más de cuatro en seis horas-, pérdida de conciencia o lipotimias -que está muy relacionado con la hipotensión arterial-, letargo, alguna alteración del sensorio o irritabilidad también es un signo de alarma”, afirmó la médica.

Otro de los signos de alarma es el sangrado de cualquier tipo, aunque la persona pueda considerar que es leve. “El sangrado de encías, sangrado de nariz, sangrados digestivos, urinarios, es decir, la orina con sangre”, apuntó Villalba. En el caso de personas menstruantes, también, “hay que considerar el sangrado o las menstruaciones en períodos en los que no corresponde menstruar”, explicitó.

“Todos estos son signos de alarma deben ser muy bien indicados a la persona”, resaltó la Infectóloga quién agregó que no es necesario tener más de uno de estos signos para acudir a un hospital. “Ante la presencia de uno de estos signos de alarma debe concurrir rápidamente a un centro asistencial a los fines que sea evaluado y definir la conducta a tomar en cuanto a cómo continuar su control”, aseguró la especialista.

¿Se puede evitar el dengue grave?

La clave ante la fiebre alta que provoca cualquier enfermedad es la hidratación. Cuando hay deshidratación, cualquier cuadro puede complicarse. Por lo tanto, las personas que tienen dengue y presentan síntomas como fiebre, deben hidratarse el doble o más de lo recomendado en una situación normal. Esto evita que el cuadro se vuelva grave.

La hidratación es clave para evitar cuadros graves. Foto: Shutterstock.

Además, es fundamental no automedicarse o, a lo sumo, sólo tomar paracetamol, de acuerdo a las recomendaciones de los especialistas. En un video difundido recientemente, la médica Infectóloga y pediatra, Andrea Uboldi, precisó que se puede tomar como máximo un gramo cada 6 horas. Las aspirinas y el ibuprofeno están desaconsejados.

Entre otras recomendaciones, Uboldi recomendó que es conveniente darse baños y mojarse, además de tomar cualquier bebida a base de agua. "Si no toma y vomita, urgente tiene que ir a un centro médico porque habrá que colocar suero", alertó.

Otro indicio de deshidratación puede estar en la orina. “Si la orina es transparente y clarita la cantidad de líquido que estoy incorporando me alcanza, si empiezo a tener orina más oscura, debo ir porque me estoy deshidratando", dijo y añadió que si "cada vez que me levanto, me caigo, tengo que ir a la internación".