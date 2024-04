Los médicos le decían que era estrés, pero tenía parkinson

Hoy es el Día Mundial del Parkinson. Un día para concientizar sobre una enfermedad neurodegenerativa, progresiva y (por el momento) incurable. Hasta hace poco se creía que esta enfermedad tenía una mayor incidencia en varones y en personas de la tercera edad. Sin embargo, la enfermedad de parkinson afecta cada vez más a personas jóvenes y a mujeres.

Soy una de ellas

Fui diagnosticada con parkinson de inicio temprano en Junio de 2021, después de casi dos años de recorrer médicos de diversas especialidades y estudios de todo tipo con una rigidez muy fuerte y dolorosísima que me impedía entre otras cosas usar el mouse y tipear con mi mano derecha. Y en plena pandemia.

No me buscaban parkinson seguramente por ser mujer, por ser joven, por ser profesional. Me decían que era estrés. Hasta que una excelente clínica y un neurólogo especializado me dieron la noticia.

Es fundamental concientizar sobre esta enfermedad, para que el diagnóstico llegue lo antes posible, para que el tratamiento llegue también lo antes posible y ayude a una mejor calidad de vida.

Es necesario concientizar sobre el parkinson para que se investigue más, para encontrar respuestas, para encontrar la cura a una enfermedad que te cambia la vida.

El parkinson fue descripto por primera vez por James Párkinson en 1817.

Doscientos siete años son muchos (demasiados) años para que aún no se haya encontrado la cura a esta enfermedad progresiva e incapacitante que cada vez afecta a más y más personas jóvenes en todo el mundo, de todas las razas, y todas las clases sociales. Nadie está exento.

Necesitamos más concientización, más políticas públicas de todos los Estados del mundo y más investigación hasta hallar la llave que al menos la detenga definitivamente.

Gracias por compartir, por leer, por buscar información, por querer saber de qué se trata. María Verónica González del Gesso.

* María Verónica González del Gesso. Abogada especialista en Derecho Administrativo y Derecho Notarial Mamá. Estudiante de Diseño de Interiores en ABM. Paciente (con paciencia y esperanza) de Parkinson