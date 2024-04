La titular del EPRE explicó los motivos del fuerte aumento en la boleta de la luz

Durante la temporada de verano, el consumo fue en aumento. Además, esa estación se alargó y hubo extremo calor, lo que generó que la tarifa eléctrica se disparara. La presidenta del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), Andrea Molina dialogó con MDZ Radio 105.5 FM comentó los motivos y remarcó qué sectores son los más afectados. Fue citada a la Legislatura por el Partido Verde para explicar esto mismo, aunque el pedido de citación aún no fue aprobado por Diputados.

Molina comenzó explicando que "están impactando las dos cuestiones que habíamos advertido cuando comunicamos en febrero que iba a ser fuerte el incremento ya que desde la Nación habían suprimido todos los subsidios, excepto para los usuarios residenciales, más el aumento que tuvo el costo de abastecimiento y el costo del valor agregado de distribución".

Los aumentos dependen según la categoría, y la presidenta del EPRE comentó que advierten que "los que más aumentos han sufrido son aquellos usuarios categorizados como generales. El costo de abastecimiento para ellos aumentó 450%. Eso hace que repercuta aproximadamente en el 200% en la factura, sumado a que ha sido un verano largo. No a todos les tocó lo mismo, pero recuerden que la ola de calor estuvo hasta, más o menos, el 10 de febrero y se sintió en el impacto tarifario. Ha sido el combo de más consumo y el aumento ya anunciado que habíamos dado".

A su vez, explicó que "todos tuvimos incremento, pero los que menos incremento en porcentaje tuvieron fueron los N1 porque ya estaban sin subsidio, pero aumentó el costo de abastecimiento. Si bien el porcentaje es menor, en plata decimos que fue un aumento, en promedio, de $9.100 mensuales. En cambio, los de nivel 2 y nivel 3 fueron de $4.500. En Mendoza tenemos 566.000 usuarios residenciales, de los cuales el 28% son N1. Los N2, son el 54%, y el 18% son N3. O sea que los mayores incrementos estuvieron para los N1, que son el 28% de los usuarios".

La provincia ya ha hecho aumentos previos a los programados por el Gobierno nacional y, obviamente, el impacto en las boletas es mayor. Andrea Molina, esclareció: "Por un lado tenemos el Valor Agregado de Distribución (VAD) y por otro lado tenemos el costo de abastecimiento. El costo de abastecimiento lo determina la Secretaría de Energía y lo hace cada tres meses el ajuste. El ajuste se toma en cuenta desde la Secretaría de Energía. Sabemos, a grandes rasgos, cómo se calcula pero no estamos ahí. Nosotros respondemos por el costo del Valor Agregado de Distribución, básicamente teniendo en cuenta el parámetro de la inflación, cómo repercute en los costos de distribución de nuestras 11 distribuidoras".

También sostuvo que "no es cierto" que si uno está bajo la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz o Edemsa o cualquier otra distribuidora que hay en la provincia el impacto es distinto en la tarifa de la luz. "No es cierto porque toda la provincia tiene la misma tarifa. Mismo consumo, misma tarifa", respondió Molina.

Para finalizar, la titular del EPRE hizo una advertencia a la comunidad contando que: "Hemos detectado que personas inescrupulosas se están comunicando vía telefónica, WhatsApp o redes sociales, haciéndose pasar por personal del EPRE, manifestando supuestos problemas con el servicio eléctrico y solicitando datos personales para obtener información sensible de los usuarios. Recordamos que personal del Ente Provincial Regulador Eléctrico, EPRE, no está autorizado a ingresar a domicilios, solicitar datos particulares, envíos de códigos y mucho menos datos bancarios, dado que ningún servicio de atención al usuario tiene costo alguno. Ante cualquier situación sospechosa recomendamos no brindar ningún dato personal y comunicarse con el 911 (policía) o con el 148 opción 9".

