En fotos: así fue el banderazo de la UNCuyo contra los recortes presupuestarios de Milei a universidades

Luego de adherirse al comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional "para defender la educación pública, la ciencia y el sistema universitario nacional", la Universidad Nacional de Cuyo se manifestó este jueves en la provincia de Mendoza por las calles de la capital.

FOTO: Santiago Tagua/MDZ.

FOTO: Santiago Tagua/MDZ.

FOTO: Santiago Tagua/MDZ.

La masiva marcha contó con la presencia de la rectora de la UNCuyo y comenzó a las 16 en el Rectorado, bajó por el Parque San Martín hacia la Facultad de Educación. El lema de la masiva convocatoria fue "en defensa de la educación pública", ya que desde las instituciones indicaron que tienen que encarar el 2024 con el mismo presupuesto que el año 2023, sin tener en cuenta la inflación y los gastos que tienen que encarar las universidades.

FOTO: Santiago Tagua/MDZ.

FOTO: Santiago Tagua/MDZ.

FOTO: Santiago Tagua/MDZ.

FOTO: Santiago Tagua/MDZ.

"Sin educación no hay futuro"; "Fuera Milei"; "La educación no se negocia"; "Sin presupuesto no hay educación"; "Cortamos las calles para que no nos corten las clases"; "Orgullosos de caer en la universidad pública", decían algunas de las banderas que se exhibieron en la marcha por el centro de la provincia de Mendoza.

FOTO: Santiago Tagua/MDZ.