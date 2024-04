El 64% de los presos de Santa Fe tiene una conducta "ejemplar"

Para Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, el problema del delito en la provincia nace en las cárceles. Por eso, apenas tomó el poder, trasladó a 13 narcotraficantes y sicarios a pabellones de alta seguridad. Desde el inicio quiso reorganizar y efectivizar la operatividad y funcionamiento de la policía y el servicio penitenciario, con el objetivo de “dar batalla sin cuartel al delito para recuperar la seguridad en las calles”, según explicó. Sin embargo, según datos del Informe Anual del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena 2022, el 64% (4.938) de los presos de la provincia tiene conducta ejemplar.

El relevamiento señala, además, que el 11,6% (896) tienen conducta "muy buena"; el 19,7% (1512), "buena"; el 0,9% (70) "regular"; 0,4% (33) mala; 0,3% (27) pésima y 3,2% (246) sin calificación.

"El preso entra y está en un periodo de observación de tres meses. Ahí se lo califica. Si no tiene sanciones disciplinarias va sumando puntos. Arranca con categoría "buena" (5) y de ahí puede ir hasta "ejemplar". Esto se tiene en cuenta para hacer informes criminológicos, para otorgar algún beneficio, para considerar la libertad condicional, entre otras. También se tiene en cuenta si el interno trabaja o estudia. No sé si ahora en este momento estarán teniendo en cuenta los informes psicológicos y todo eso, porque en este momento no. Esto se actualiza cada tres meses", explicó una alta fuente del Servicio Penitenciario Federal.

Pullaro persigue el objetivo de endurecer las penas para los criminales de alto perfil. Foto: Gobierno de Santa Fe

El mapa carcelario de Santa Fe

Desde el 2007, la población penitenciaria de las cárceles de la provincia de Santa Fe ha crecido paulatinamente, según la última estadística oficial sobre población penitenciaria publicada en diciembre de 2022. A esa fecha, la provincia tenía en los pabellones de sus cárceles un total de 7.722 internos entre condenados (5.052) y procesados (2.670) por diferentes delitos.

Del total de estos detenidos, 304 son mujeres y 7410 son varones. Además, el informe revela que 276 tienen entre 18 y 20 años; 1220, entre 21 y 24 años; 3306, entre 25 y 34 años; 1780, entre 25 y 44 años; 716, entre 45 y 54 años; 312, entre 55 y 64 años; y 96, 65 ó más. De 16 detenidos no consta la edad.

La mayoría de los detenidos en Santa Fe, 7.676, son argentinos. También hay presos de nacionalidad boliviana (6), brasileña (2), chilena (4), paraguaya (18), uruguaya (1), peruana (6), colombiana (6), ecuatoriana (1), española (1) y nigeriana (1).

Entre los delitos cometidos con mayores menciones aparecen: robo y/o tentativa de robo (2.959); homicidios dolosos (1.679); violaciones / abuso sexual (1.178); delitos contra la seguridad pública (1.064); amenazas (709); Infracción a la ley N° 23.737, 619; y homicidios dolosos en grado de tentativa (452).

Santa Fe no le escapa al problema de sobrepoblación carcelaria. Sus penales tienen capacidad para 6.327 internos por lo que 1.395 no tienen lugar y esto da un exceso del 22%.

