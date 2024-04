Tras el pedido del Gobierno, aseguran que "no hay participación militar en las bases de Mendoza y Neuquén"

A raíz de la polémica generada en los últimos días por la presunta actividad militar en la base científica china ubicada en territorio de la provincia de Neuquén, se informó que el gobierno de Javier Milei realizará una inspección no sólo en esa instalación, sino también en una similar asentada en Malargüe, en Mendoza. Se trata de la Antena de Espacio Profundo 3 (DSA-3), un radiotelescopio de la Agencia Espacial Europea.

La Agencia Europea utiliza principalmente el DSA-3 para la comunicación con satélites que monitorean expediciones interplanetarias. En la misma zona se encuentran el Observatorio Pierre Auger, dedicado a la detección y estudio de rayos cósmicos de alta energía, el Complejo Planetario Malargüe y el Instituto de Ciencias de la Tierra.

MDZ Radio 105.5 FM se contactó con Beatriz García, miembro de las Colaboraciones Internacionales en el Observatorio Pierre Auger, para indagar aún más sobre la solicitud del Gobierno nacional de analizar los estudios que se realizan en la antena ubicada en el sur de la provincia.

En primera instancia, explicó qué función cumplen ambas antenas: "Tanto la antena china de Neuquén como la DS3, que es la antena europea que está cerca de Malargüe, son centros de monitoreo, principalmente de satélites, que hacen recorridos por el sistema solar. No tienen ninguna función vinculada con defensa ni con ningún otro tipo de monitoreo terrestre, sino que son satélites que están vinculados con misiones espaciales a otros cuerpos del sistema solar que no son la Tierra. Desde Malargüe se monitorearon muchas misiones, algunas muy famosas como el caso de la nave que descendió en el cometa 67 P. Son misiones científicas para estudiar la composición química de los cometas, qué tipo de hielo forma el cometa, qué tipo de isótopo de agua forma el hielo del cometa. Eso es lo que hace la antena DS3".

García afirmó que "la antena que está en Neuquén es idéntica a la antena de Malargüe, solo que está financiada por el gobierno chino". Y comentó que "desde Neuquén se monitoreó el descenso de la nave china en la cara oculta de la Luna. Ambas son instalaciones científicas, no hay participación militar. Se realizan proyectos científicos, la Comisión de Actividades Espaciales es la que participa en ambos proyectos, en el europeo y en el chino".

Base espacial de Neuquén.

"En el caso de la antena china, es bastante simpático lo que sucede porque la instalación está completamente abierta, ni siquiera está alambrada, uno puede llegar y lo reciben en una sala de atención al visitante. La china está más abierta al público que la europea, porque la europea sí está completamente alambrada. El área que fue cedida por el municipio de Malargüe está cercada, es todo un protocolo, pero en la antena china el que va es recibido", detalló la astrónoma justificando la "inocencia" de ambas instalaciones.

En relación a la petición de información por parte del Gobierno de la Nación, argumentó: "El Estado argentino tiene la información de los convenios que se firmaron, los proyectos científicos que se iban a realizar, el tiempo de observación que la Argentina tiene como propio para uso de la instalación, porque no es que el 100% del tiempo lo usan los europeos o los chinos. En ambas antenas, Argentina ha aprobado equipamiento porque las antenas no son radiotelescopios como los que conocemos en astronomía, para poder hacer radioastronomía hay que instalar equipo especial, porque no es lo mismo monitorear un satélite que estudiar una nube de material interestelar utilizando un radiotelescopio".

"Argentina ha probado equipos en ambas antenas para transformarlas en radiotelescopios. Hay proyectos argentinos que están siendo desarrollados, últimamente con un poco de dificultad ,para utilizar estas antenas como radiotelescopios. Parte de esos equipos los está desarrollando el Instituto Argentino de Radioastronomía, el Gobierno Nacional debería tener la información porque es pública", concluyó la miembro del Observatorio Pierre Auger.

