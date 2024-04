Por qué la Ciudad no fumiga y cómo se combate el dengue en cementerios

En la Ciudad de Mendoza tomaron la decisión de no fumigar contra el dengue y por el contrario, pusieron el foco en las acciones de limpieza. Aseguran que las fumigaciones no son efectivas pese a que en otros municipios se han destinado miles de pesos a la realización de las mismas.

Uno de los municipios con una campaña activa de fumigaciones para combatir el mosquito del dengue es Guaymallén. Durante el mes de marzo, la jefa de Zoonosis y Saneamiento Ambiental había asegurado que ante la presencia de casos en la zona, comenzaron con la búsqueda activa de vectores en acequias en las que tomaron muestras de larvas para analizarlas y luego rociaron “con larvicida biológico, el que no afecta a personas y animales pero si mata a las larvas”.

Sin embargo, desde la Municipalidad de la Ciudad aseguran que las fumigaciones no son efectivas para el control. La Directora de espacios verdes y arbolado, Ivanna Klimisch, contó a MDZ que en nuestro país no existe el producto específico para combatir el mosquito aedes aegipty. “No tenemos en Argentina el producto específico para el mosquito. No se pueden aplicar productos residuales en la vía pública. Lo mejor para el control es la prevención, acompañada de todo lo que hace a la limpieza”, sostuvo.

Guaymallén realiza gastos en fumigaciones que no son tan efectivas. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

Además, explicó que las fumigaciones que se hacen de forma particular o en algunas jurisdicciones, “solo matan a mosquitos adultos. No interrumpen el ciclo del mosquito y afectan la biodiversidad porque son productos de amplío espectro”. En ese sentido, agregó que “los productos que se utilizan de la familia de los Piretroides pueden desarrollar resistencia haciendo cada vez mayores la necesidades de fumigación” y por esa razón, indicó que “no tiene sentido fumigar al aire libre porque el adulto es alado, y no se llega a tener contacto con una cantidad considerable”.

Por último, resaltó que solo en algunos casos se recomienda la fumigación y eso lo determinan las autoridades sanitarias cuando lo consideran necesario. Sin embargo, sí destacó las medidas de limpieza y descacharramiento, debido a que es la forma más efectiva para evitar la proliferación de las larvas.

¿Qué se hace con los cacharros de los cementerios?

Los cementerios, como cualquier espacio público, deben cumplir con el mantenimiento y la limpieza necesaria para evitar la proliferación de cualquier tipo de insectos. Particularmente, por el mosquito aedes aegipty, la Directora de Espacios Verdes y Arbolado, señaló que “deben mantenerse desmalezados, evitar encharcamiento”.

Foto: Ciudad de Mendoza.

Además de las acequias y los parques con lagos o lagunas, los cementerios son uno de los lugares donde mayor cantidad de agua estancada puede haber, ya que, hay miles de floreros con agua para mantener las flores que las familias les acercan a los difuntos. Con respecto a esto, no se está tomando una medida concreta de eliminación de estos recipientes en los cementerios pero si se lleva a cabo una campaña de recomendaciones a los vecinos.

En ese sentido, Klimisch manifestó que "hay que eliminar el agua de los floreros máximo cada tres días. Se puede reemplazar el agua por arena húmeda". "Lo importante para los floreros y cualquier tipo de recipiente como baldes o bebederos de mascotas, que además de eliminar el agua se haga un cepillado sobre todo en la parte donde apoya el agua porque ahí es donde tienden a poner los huevos las hembras", aseguró la Directora de Espacios Verdes y Arbolado de la Ciudad.