Indignante: manifestantes violentos prendieron fuego el auto de un empleado del Ministerio de Capital Humano

La Avenida 9 de Julio volvió a ser escenario de una importante manifestación de movimientos sociales frente a la sede del Ministerio de Capital Humano, que tuvo momentos de tensión e incidentes entre manifestantes y la Policía de la Ciudad, que detuvo a al menos 12 manifestantes.

En medio de los disturbios, un hombre que trabaja en Capital Humano sufrió el incendio de su auto y lo denunció ante las cámaras. "Me lo quemaron, estos negros de mierda me lo quemaron. Me tiraron un piedrazo".

"Yo estaba trabajando, trabajo en el Ministerio. Cuando vi el fuego, bajé rápido y ahí vinieron los bomberos. Se ve que están prendiendo fuego. Tengo imágenes. No sabría decir si se llegan a identificar a los agresores", agregó.

Angustiado, sentenció: "Ahora tengo que llamar al seguro y veré cuándo tendré el auto devuelta".

Las columnas de Polo Obrero, UTEP y Movimiento La Dignidad, entre otras agrupaciones, se concentraron frente a la cartera conducida por Sandra Pettovello para repudiar las medidas impulsadas por el Gobierno del presidente Javier Milei y para reclamar mayor asistencia para los sectores vulnerables frente a la grave crisis socioeconómica.

UTEP señaló que el objetivo era reclamar "por la emergencia social en todo el país". "Por los alimentos, por el trabajo y por el techo, seguimos luchando y visibilizando el programa de ajuste, saqueo y miseria que propone este Gobierno", subrayó el espacio referenciado en Juan Grabois.

En algunos momentos de la protesta se registraron algunos incidentes, que incluyeron gas pimienta y el accionar de los carros hidrantes por parte de la Guardia de Infantería de la Policía de la Ciudad.

"Se desplegó el personal policial de Infantería, hidrante y motos por Avenida de Mayo, mano a Constitución, para liberar la traza ocupada por más de 4.000 manifestantes", explicaron fuentes policiales.

Además, al menos 12 personas fueron detenidas por los incidentes registrados en la Avenida 9 de Julio, cuyo tránsito se vio afectado al verse desbordada de manifestantes.