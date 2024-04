Cuál será la función de Javier Milei como acompañante en el vuelo de prueba del F-16

El presidente Javier Milei se realizó en las últimas horas estudios médicos para poder oficiar de “copiloto" de uno de los aviones de combate F16 que la Argentina le compró a Dinamarca para incorporar a la Fuerza Aérea.

Se trata de una de las aeronaves supersónicas de guerra, en la cual el Presidente será acompañante del piloto en el vuelo de demostración aérea que se llevará adelante el próximo martes en la capital danesa de Copenague.

Es por esta razón que, previo a su viaje a Estados Unidos -llegó a Miami hoy para iniciar una agenda internacional que también incluye una visita a Texas y continuará en Dinamarca-, se sometió a un chequeo para ver su estado físico previo a subirse al avión supersónico.

Consultado por MDZ, el ex instructor, ex inspector de la ANAC y actuar asesor en la materia, Abel Sintora, precisó: "Los aviones de ese tipo, en su mayoría, tienen cabina para dos tripulantes, que se utilizan para adiestramiento de pilotos que no están adaptados a ese tipo de aeronave. El piloto, en el entrenamiento, va acompañado por el instructor. En el caso que el acompañante no sea un piloto, vuela en el asiento trasero y no tiene ninguna función más que acompañar, y 'dejarse llevar' por el piloto".

En cuanto a los exámenes médicos realizados por Milei, Síntora explicó que, más allá de que los F-16 son aviones supersónicos, la velocidad no es un impedimento para que un civil pueda volar en él. "El control del estado físico está más relacionado con la aceleración en maniobras, que sí podrían afectar. Pero en este caso, la demostración supone que no incluirá ninguna maniobra que conlleve un riesgo para el Presidente", aclaró.

Sin embargo, recordó que los pilotos "tienen exigencias y entrenamiento para este tipo de operaciones", como controles de su salud periódicos, así como también un piloto de línea tiene que someterse a exámenes médicos cada seis meses.

Los F-16 que desembarcarán en Buenos Aires, son aviones de combate supersónicos polivalentes de un solo motor a reacción. Foto: Royal Danish Air Force

Por su parte, el comandante Jorge Polanco comentó a MDZ que los primeros aviones F-16 que traerán a Argentina desde Dinamarca son biplazas. “El que vuela en un avión biplaza es porque los llevan a pasear y el acompañante realmente no tienen ninguna otra función. Solamente hay un operador, que es el piloto, que está al mando. Y en este caso creo que lo que harán en vuelo con el Presidente es mostrarle las capacidades y facilidades que tiene el avión. El acompañante solo tiene funciones si el avión está preparado para inteligencia electrónica o alguna otra misión muy particular", aclaró.

Es de destacar que los F-16 son modelos de aviones de combate que poseen una estructura ágil y compacta, y que alcanza una velocidad máxima de 2.400 km/h y una altura límite superior de 17.678 m.

Puntualmente, los F-16 que desembarcarán en Buenos Aires, son aviones supersónicos polivalentes de un solo motor a reacción.

Javier Milei viajará a Dinamarca el sábado por la noche, con una escala previa en Paris donde se reunirá con la primer ministro, Mette Frederiksen. La prueba con el F-16 será el martes cuando supervisará junto al ministro de Defensa, Luis Petri, la compra de los dos aviones que incorporará la Fuerza Aérea Argentina.