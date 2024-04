Las razones por las que no es preciso comparar la economía de Mendoza con la de San Juan

Las economías provinciales difieren entre sí. Mendoza no explota minería metalífera como lo hace San Juan, ni tiene Vaca Muerta como sí tiene Neuquén. Las características son distintas, por ende, no cabe mucho caer en comparaciones. Al respecto habló en MDZ Radio 105.5 FM el economista Sebastián Laza. Además dio su punto de vista de las últimas mediciones publicadas por el Indec, donde Mendoza ocupa el podio de la pobreza en el país.

El economista expresó que la cuestión de la comparación implica "contra quién compararse y qué periodo de tiempo tomar. Ahí entramos en un gran debate, que es continuidad de lo que pasaba en la campaña el año pasado cuando uno de los candidatos puso sobre el tapete, de una manera bastante fuerte, la cuestión de la matriz productiva, la economía regional. Mendoza, claramente, está en una transición de matriz productiva. Mendoza está volviéndose más terciaria, tiene un peso cada vez mayor el comercio y los servicios y un peso menor los recursos naturales y la industria".

En este marco, Sebastián Laza dijo: "Ante la pregunta de por qué pasa eso y con quién te comparas, no está bien hacerlo con provincias muy dependientes de un commodity, como puede ser San Juan, con la minería metalífera, Neuquén con el petróleo de Vaca Muerta, el NOA con el litio. No tienen mucha lógica esas comparaciones porque son provincias muy mono productivas y Mendoza es una provincia que tiene una diversificación bastante grande con un aglomerado enorme como es el Gran Mendoza, comparable con el Gran Córdoba, el Gran Santa Fe, el Gran La Plata".

Laza, por otro lado, expresó que con el turismo "no alcanza y ahí viene la cuestión de qué es lo que impacta más en la competitividad de lo que hoy tiene Mendoza, en la matriz, donde el petróleo no es como el de Neuquén y donde la minería metalífera no puede despegar como en San Juan ¿Qué necesita Mendoza? Una macro que funcione, un mejor tipo de cambio real y podría duplicar las exportaciones de vino en un periodo entre 5 y 10 años. Pero necesitas macro, necesitás que el presidente Milei pueda ordenar la economía".

Y agregó que "no creo que Milei, supongamos que tiene suerte y logra estabilizar la economía, permita un atraso cambiario como se vivió en la época de la convertibilidad. Si Argentina se estabiliza va a haber mucho ingreso de dólares y eso tiende a apreciar un poquito la moneda, pero no creo que se vuelvan a cometer los errores que se cometieron en la convertibilidad, que se dejó atrasar mucho el tipo de cambio. Creo que, más bien, va a haber una especie de flotación. Se va a dejar que el tipo de cambio acompañe, o que no quede tan retrasado de la inflación. Sino, sería repetir los errores que ya sabemos en qué terminó: la convertibilidad explotó por un problema atraso cambiario y, sobre todo, por una crisis fiscal y de deuda". Por otro lado, "soy optimista con respecto a la minería. Yo creo que, si andan bien estas experiencias del cobre en Malargüe, si se ve que están bien controlados y que no generan problemas ambientales, de a poco se puede ir profundizando la minería en Mendoza. Pero es a largo plazo".

El economista Laza insistió: "Mendoza necesita en un plazo de no más de 12 meses, que la macro se ordene. Luego tiene que aumentar la inversión privada, la rentabilidad exportadora de las bodegas y las conserveras que son, básicamente, el fuerte de nuestra industria. El turismo tiene que seguir relativamente bien. En Mendoza andan muy bien las TICs, que si bien es un sector chico viene creciendo el 15% anual y paga muy buenos salarios. Hay apuestas por el lado de la logística. Es decir, hay sectores con potencialidad pero necesitamos que la macro se ordene. Por eso me parece que hay muchos gobernadores, incluyendo el de Mendoza, que intentan acompañar al presidente, porque la mayoría de las economías regionales necesitan que la macro se estabilice".

"Hoy, por lo pronto, Mendoza es una economía donde entre el 60 y el 70% de lo que produce y de los empleos, están concentrados en comercio y servicios. Ha quedado una matriz productiva muy terciaria, en valores comparables, no paga los mismos sueldos de la década del 80, una vitivinicultura más grande, un sector petrolero más grande, una metalmecánica más grande. Hasta la década del 80 y parte de los 90, era una matriz productiva con mucho más peso en sectores, primarios y secundarios y no tanto terciarios. Después de dos o tres décadas, Mendoza tiene un peso mucho mayor del sector terciario y no paga los mismos sueldos que el sector secundario" dijo el economista regional.

En cuanto a por qué cree que Mendoza está en el 47% de pobreza contra un 41% a nivel nacional, Sebastián Laza respondió que, el último informe del Indec que responde al segundo semestre del 2023, "tiene mucho efecto del plan platita. Creo que habría que esperar a que se analicen las del primer semestre del 2024, a ver cómo han quedado esas diferencias. El efecto del plan platita es fuerte porque Mendoza fue muy discriminada tanto los subsidios puntuales que se repartieron, como lo que se venían dando como el plan potencial trabajo. Eso te influye en esas mediciones de pobreza e indigencia. Puede ser que Mendoza tenga alguna cuestión puntual, pero yo tomaría los datos a partir de ahora que sea que se ha eliminado bastante todo ese efecto". Agregó que los resultados que los datos que pueda arrojar un estudio del primer semestre del 2024, "seguramente serán más duro, pero más parejo en todas las provincias. El Potenciar Trabajo ha influido muchísimo en agigantar la diferencia".

Por último, agregó que Mendoza cuenta con "los 1.000 millones de dólares de Portezuelo del Viento. Mendoza tiene un PBI de 15.000, 16.000 millones de dólares, 1.000 millones de dólares sería un 7, 8% bastante interesante. Es como un fondito que puede ayudar a amortiguar un poco la crisis".

Escuchá la entrevista completa