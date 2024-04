Despidos, un arma de doble filo que le va a costar muy caro a Javier Milei

Desde hace unas semanas el Gobierno nacional viene ejecutando una alarmante ola de despidos en los organismos estatales. El presidente Javier Milei continúa con su plan motosierra y, en esta ocasión, está recortando numerosos contratos del Estado. La medida es efectiva a nivel nacional, lo cual generó una amplia cantidad de reacciones a lo largo y ancho del país.

Carlos Burgueño, economista de MDZ Radio 105.5 FM, compartió su postura frente a la compleja situación y comentó que "casi toda la gente a la cual se la está echando, se lo se lo hace bajo el argumento de que se terminó un contrato, pero en general son contratos que se vienen renovando de manera automática desde hace años. Entonces, ese trabajador tiene una estabilidad que el Estado no reconoció. El Estado no es un ente aparte, tiene que cumplir con las leyes, o en todo caso cambiar las normas".

Además, advirtió que "toda la gente que están echando, le va a hacer un juicio al Estado y se lo va a ganar. El problema es que en una empresa privada esto se sabe, y la empresa privada no puede perder plata, entonces no hace esto que está haciendo el Estado. Lo que hace la empresa privada es llamar a la persona y le dice, con más o menos prolijidad, que lo va a echar, su indemnización es de tanto valor y la va a tener depositada en su cuenta bancaria, firme acá y gracias por todo lo que hizo por la empresa. Ya está, se terminó, se cumplió con la ley. Cualquier empresa tiene derecho a despedir gente cumpliendo con la ley".

El economista Carlos Burgueño.

"Hace 20 años el Estado tenía 2 millones de personas, hoy tiene 4 millones y tenemos un Estado peor. Entonces, es muy probable que sobre mucha gente en el Estado. Creo que está bien que el peronismo proteste, la Cámpora proteste, pero también tiene que que entender la Cámpora que ha sido una gran agencia de colocación, estaban o están en todos lados, y me consta, sin saber muy bien el trabajo que están haciendo. Hay algunos organismos donde es o era una fiesta", sostuvo el economista.

Por otro lado, señaló que "hay reglas y leyes y el Estado es el primero que tiene que cumplirlas. Si la persona tiene un contrato que se viene renovando cada tres meses desde hace 20 años, no podés despedirla y ya está, hay que indemnizarla y eso no se está haciendo. Cada despido es un juicio millonario que vamos a pagar nosotros, no lo va a pagar Javier Milei. El Estado es como una empresa privada, si hay que despedir gente lo va a hacer, pero cumpliendo la ley, y acá no se está cumpliendo".

"No cumplir la ley implica un juicio, y acá no es como una empresa que lo termina pagando la empresa por no cumplir la ley, acá está el tema que lo vamos a pagar nosotros porque los que hoy están despidiendo sin indemnización, después se van. Vienen otros y hablan sobre la herencia recibida y los juicios que tienen que pagar. Recordemos también, por otro lado, que el Estado nunca ganó un juicio, siempre los pierde", cerró.

Escuchá la nota completa