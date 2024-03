Mujeres en la política mendocina: "Nos atraviesan los mismos problemas que a todas"

Este 8 de marzo, popularmente conocido como 8M, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Hubo movilizaciones en todo el país y el mundo. Para profundizar en la cuestión de las mujeres y su rol en la política, teniendo en cuenta que el voto femenino transita los 73 años de existencia, y que hay una Ley de Paridad parcial, ya que contempla la presentación de listas pero no la composición de las Cámaras, en "Sonría, lo estamos filmando", dialogaron con tres mujeres legisladoras de Mendoza.

Adriana Cano, presidenta del bloque de senadores PJ, Sol Salinas, diputada provincial del PRO, y Laura Balsells Miró, diputada provincial de Juntos por la Libertad contaron, cada una desde una perspectiva partidaria diferente, su percepción sobre la actualidad del rol de las mujeres, particularmente, en el ámbito de la política.

Laura Balsells Miró, diputada provincial por Juntos por la Libertad

"Creo que muchas mujeres vienen luchando por derechos, por igualdades y que, gracias a ellas, nosotras estamos donde estamos. La Ley de Paridad fue muy importante para que hubiera, justamente, la paridad en las boletas, en todas las listas. No sé si hoy hubiésemos estado acá. Más allá de eso se han abierto muchísimos espacios, el pensamiento del del varón diferente. Hablo mucho. Los aprendizajes en la política son caminos que nos fueron abriendo muchas mujeres. Hoy la tenemos más fácil nosotras, pero tenemos que seguir allanando caminos a las que vienen", contó Laura Balsells Miró.

Laura Balsells Miró. Foto: Walter Moreno/MDZ.

Adriana Cano, presidenta bloque de senadores del PJ

"Hay una discusión pendiente todavía con la 9100, que es la Ley de Paridad del 2018. Fue una ley producto del trabajo de muchas legisladoras que hicieron la interpartidaria y trabajaron en diferentes ejes de acción para llevar adelante. Todavía existe el 39% de senadoras, en el caso del Senado, y creo que un poco mas en Diputados, tiene que ver con que la ley habla de la exigencia en la presentación de listas y no de composición del cuerpo. La exigencia en la presentación de lista, es un avance. Como todas las luchas de las mujeres, es una lucha pendiente y sigue habiendo un montón más", fueron parte de las palabras de Adriana Cano.

Adriana Cano. Foto: Walter Moreno/MDZ.

Sol Salinas, diputada provincial PRO Mendoza

"Soy de otra generación de la política, y lo primero que pienso es que hoy no estaría acá si no fuera por muchísimas mujeres que me antecedieron. Incluso mujeres de siglos pasados que pelearon y lucharon en la calle, en sus ámbitos familiares para que yo pueda estar acá. No solamente en un lugar de representación, sino en cualquier ámbito de nuestra vida. Mi mamá a los 32 años, como tengo yo, no se hubiera imaginado tener libertad económica, vivir sola, tener una carrera universitaria, sin hijos, sin pareja. Es de otra generación. Las costumbres y la cultura empuja no solamente a las mujeres, sino a los varones a lo que son los mandatos, y eso se traslada al ámbito político porque todas las decisiones son políticas. Somos dirigentes políticas. A mí no me gusta poner por delante la composición de las cámaras si somos más mujeres o si menos mujeres, porque el patriarcado no entiende de géneros. El patriarcado es una cuestión cultural", expresó Sol Salinas.

Sol Salinas. Foto: Walter Moreno/MDZ.

Escuchá la entrevista completa