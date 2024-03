8M: qué calles del centro estarán afectadas por la marcha del Día de la Mujer

Este 8 de marzo se conmemora una nueva jornada de concientización y visibilización por el Día de la Mujer. En la provincia de Mendoza se organiza una movilización en la Ciudad y está previsto que durante la tarde la misma se lleve adelante bajo la organización del colectivo Ni Una Menos Mendoza, que reúne a unas 60 organizaciones.

La convocatoria está realizada para las 18.30 y tendrá el puntapié inicial en el kilómetro cero de la Ciudad, en calles San Martín y Garibaldi. Desde allí, la movilización se dirigirá por las calles Las Heras, Patricias Mendocinas y finalizará en la plaza Independencia.

En ese lugar icónico de la provincia de Mendoza, como sucede cada año, se leerá un documento que reflejará la lucha de la mujer y los motivos de esa lucha en este 2024, que en esta ocasión busca ponerle el ojo a distintas políticas que lleva adelante el Gobierno nacional de Javier Milei. Estas movilizaciones suceden en todo el mundo en este 8M.

La marcha se pasará por las calles del centro.

Desde las cuentas oficiales de Ni Una Menos Mendoza marcaron que: "No olvides traer un alimento no perecedero y/o una leche larga vida para ayudar a un merendero". Además difundieron que hay una especie de "line up" en el que participarán distintas artistas del movimiento en esta jornada.

La manifestación tendrá puntos de encuentro en todo el país y contará con la participación de cientos de columnas feministas. "Porque nadie nos regaló nada, porque la nuestra, es la historia de nuestras rebeldías y resistencias a las opresiones de todas las épocas. Porque cada uno de los derechos de los que gozamos hoy, los conseguimos en las calles de todo el mundo.

Los motivos sobran, la necesidad de encontrarnos es infinita", dijeron desde Mujeres que no fueron tapa en un comunicado de adhesión a marchar. "Seremos millones", afirmaron.