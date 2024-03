Moda diversa: qué es y cómo funciona la agencia de modelaje sin etiquetas

"Ningún cuerpo está equivocado si brilla con sus propios colores", reflexionó Pilar Freire, la madre de Sofía, una niña con síndrome de Down que desafía las convenciones del arcaico mundo de la moda, y se planta como una persona capaz de brillar en cualquier pasarela y/o campaña. A sus tres años, ya se mostraba interesada en expresar su lado artístico, por lo que sus padres buscaron escuelas, talleres y agencias que trabajaran con la diversidad. Así fue que, años más tarde, llegó a su camino Somos Diversity, una nueva agencia que promueve la moda con propósito, y que es pionera en la región por su enfoque integral.

Es cierto que la moda supo ser una industria lejana, a veces inalcanzable, repleta de estándares de belleza y una aparente frivolidad. Los reclutadores de modelos solían escoger a los profesionales que cumplían con la hegemonía, o con un concepto de belleza basado en condiciones físicas, para que fueran la cara de las marcas y las representaran en las pasarelas. Pero, con el tiempo, y gracias al trabajo de personas como Megui Ventura de Somos Diversity, el paradigma empezó a cambiar, dándoles lugar a todas las personas que deseen modelar, sin importar el género, la edad ni la condición.

María Magdalena Ventura -quien también recibe el apodo de Megui- trabajaba dando un taller de psicomotricidad en su Entre Ríos natal cuando una paciente con síndrome de Down le hizo una pregunta que la llevaría a replantearse todo lo que creía, hasta el punto de resonar en su interior e impulsarla a fundar la agencia diversa. “¿Por qué yo no puedo ser modelo?”, le dijo Luján a su psicomotricista, quien pensó: “¿Por qué no? La verdad que sí puede ser modelo Luji”.

Mirá la entrevista a Magdalena Ventura, fundadora de Somos Diversity

“En la pandemia retomé la idea y empecé a investigar más sobre la temática”, reveló la profesional que hizo todo por unir sus pasiones en su propia agencia: la moda, el enfoque de salud y la variante artística. “La agencia comienza siendo una escuela con talleres educativos, terapéuticos y artísticos, hasta que una fundación cordobesa nos incubó desde el emprendedurismo de impacto. Ahí empecé a aprender a emprender con triple impacto”, relató Ventura, profundizando respecto al significado de triple impacto: “Un proyecto puede impactar en lo social, en lo económico y en lo ambiental. Ahí empezó a fundarse lo que es, hoy en día, Somos Diversity, que ya es escuela, fundación y agencia”.

Pero lo que hizo Luján fue inspirar a Megui a encontrar una nueva visión acerca de aquel mundo que ya había formado parte de su vida. Era modelo, pero el ambiente de la moda no le gustó, y prefirió abocarse al arte y al estudio de la psicomotricidad. “Me acuerdo que había ganado una beca para venir a estudiar en Buenos Aires con Ricardo Piñeiro; viajé a Montevideo. Pero me pareció un ambiente muy frívolo, muy vacío y muy exigente. Yo ya soy delgada y realmente viví esto de que nos medían y que había que encajar en un canon de belleza o de cuerpo”, recordó la profesional.

En 2021, lo que inició siendo una idea empezó a concretarse. Se estaba gestando la agencia diversa con dos sedes, una en Córdoba y otra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cualquier persona que tenga ganas de formarse como modelo, puede hacerlo “más allá de cualquier condición. El único requisito es que sean mayores de cuatro años, sin límites de edad. “Cualquier persona que siente que no encaja en los cánones de belleza, que siguen siendo todavía muy hegemónicos, o es lo que se muestra, son las mayores consultas que tenemos”, observó Ventura.

La agencia trabaja con varias marcas que le dan visibilidad a la diversidad. Foto: Instagram

La persona que esté interesada en hacer modelaje de forma profesional tiene la opción de cursar los talleres por un mínimo de dos años. “Los talleres tienen formato de comunidad. Esto quiere decir que no es que se termina y te damos un diploma, sino que son terapéuticos; entonces, no limitamos que una persona quiera seguir aprendiendo, porque cada uno aprende a su tiempo”, confesó la emprendedora. Los talleres anuales cuentan con clases de maquillaje, disponibilidad frente a cámara, sostenibilidad, customizado de prendas, asesoría de imagen, producción de moda, fotografía y pasarela. Según Megui, estos dos últimos puntos son los que más les gustan a sus alumnos.

La concepción que la modelo tenía de la moda cambió rotundamente desde que llevó adelante este proyecto. Ahora, la diversión, la comunicación y la diversidad se adueñaron positivamente del espacio. “Hoy en día me divierto mucho en la agencia. La moda es algo como muy lúdico. Es comunicación social. La usamos como un puente o canal de transformación social. Me parece muy valioso mostrar que la moda es para todos y que no es algo frívolo, que realmente se puede usar para comunicar un montón de cosas. No solo se vende un producto o una ropa; hay una persona que la lleva, que le da identidad, que marca una personalidad y un estilo. Me parece maravilloso que la belleza sea diversa”, expresó con orgullo.

Cada persona que forma parte de la agencia tiene una historia y Megui, como sus colegas, se nutren y aprenden día a día de ello. Es por eso que apuestan firmemente a la moda diversa, proyectando planes y sueños por cumplir en un futuro. “El nivel de felicidad que manifiestan cuando quedan en un casting, en una campaña y lo que se resignifica en esa persona es hermoso. Este staff, que va siendo cada vez mayor, busca la conexión e inserción laboral de dichas personas. Así que la proyección es grande porque, por suerte, se va abriendo cada vez más esto de comunicar moda o publicidad con impacto positivo. Queremos formar parte de los grandes desfiles, de la Semana de la Moda; queremos quedar en series y películas nuevas”, admitió Magdalena. Cualquier persona que tenga las ganas de modelar, puede hacerlo, sin importar su género, edad ni condición. Foto: Instagram

Eso sí. El trabajo aún no está terminado. Todavía falta camino por recorrer para que el paradigma de moda diversa se instale en la sociedad y en los círculos más cerrados de la industria. En sus palabras, Megui analizó: “Falta naturalizarlo. Esto de lo que hablamos todo el tiempo termina siendo algo novedoso, algo subrayado en lo inclusivo. Y esa cotidianidad, y eso de que sea natural va a llevar un tiempo, no sé cuánto, pero sé que va a llevar tiempo”.

El mensaje es claro: construir una sociedad, o espacio, diverso, con el respeto, el amor, la empatía y lo colectivo a la cabeza. “No buscamos victimización o capacitismo. Trabajamos desde un lugar sumamente profesional y serio. Mi deseo es que puedan verlos como personas formadas de manera profesional y seria, y que tengan un lugar, como es el derecho de cualquier persona”, destacó.

La necesidad de repensar el término “inclusión”

La palabra “inclusión” se reproduce cada vez que se habla de las personas con discapacidad que reclaman o reivindican su lugar en cada sector social. Sin embargo, Megui advierte que ese término debe replantearse, que “¿quiénes somos nosotros para incluir a una persona por llamarla diferente?”. En cambio, cree que “la salida es colectiva; no es pedir inclusión”.

Con el deseo de explicar su visión, Ventura citó a Malena Pozzobón, una periodista de Cadena 3 de Córdoba, que tiene síndrome de Down. “Ella fue la primera que empezó a hablar de convivencia. Ahora se utiliza mucho la palabra convivencia y yo siempre la tomo porque creo que es eso: convivir. No necesitamos incluir a nadie; es saber convivir en la diversidad”, enunció. Rosendo es uno de los modelos del staff de Somos Diversity. Foto: Instagram

La experiencia de Sofía, la niña que brilla en las pasarelas de cada agencia

“Sofia ama la música. Desde muy chiquita cantaba y me daba cuenta de que cantando le salían todas las palabras que, hablando, no se lograban entender claramente. Es súper coqueta y le encanta ponerse vestidos y zapatos de fiesta. Ella se cambia y comienza a desfilar mostrando su look a todos, y espera que la halaguen. Baila desde los 3; comenzó clásico con su maestra especial del jardín de infantes que, además, era bailarina clásica y la llevó a sus clases”, cuenta Freire en tercera persona, con un orgullo desbordante por el talento innato de su hija.

A medida que Sofía crecía, se daba cuenta de que su amor por lo artístico no hacía más que crecer, desembocando en la búsqueda de agencias que creyeran en lo diverso para poderle dar el lugar que merece. “Mandamos dos fotos a una agencia sin muchas expectativas en el año 2021. Un día cualquiera la llamaron de un casting para la campaña de otoño-invierno 2024 de la marca Advanced”, recapituló Pilar, al revelar que la niña fue encantada a la campaña, sacando lo mejor de sí y contagiando a sus pequeños colegas. Sofía brilla en el escenario cada vez que participa en un show o desfile. Foto: Gentileza Pilar Freire

Luego llegó el taller de danza de InclusionArte y, el fin de semana pasado, participó, por primera vez, de un taller y campaña de Somos Diversity. “Creo que en cualquier ámbito debería haber inclusión, donde no te etiqueten y encasillen en el ‘no puede’, ‘no debe’, ‘no se ajusta a la norma’, que el diagnóstico atraviese a la sociedad y puedan ver más allá. Que se comprenda la verdadera riqueza de la diversidad, que se entienda que ningún cuerpo está equivocado si brilla con sus propios colores. Espero que al verla sea un puente de esperanza y transformación para que las diferencias sean celebradas y nunca estigmatizadas”, concluyó esperanzada Pilar.