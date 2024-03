Policía partera: "Fue una experiencia maravillosa que Dios me permitió tener"

Una experiencia maravillosa. Así describió la oficial principal, Valeria Ustaris, a la situación que le tocó protagonizar junto a un grupo de efectivos de la Policía de Mendoza durante la jornada de ayer. Todo comenzó cuando ingresó un llamado telefónico al 911, en el cual se alertó a las fuerzas de seguridad sobre una situación que estaba ocurriendo en el barrio Paraguay de Guaymallén. El mensaje fue claro: una mujer embarazada estaba a punto de dar a luz.

Ya en el domicilio, Ustaris se acercó a la mujer para constatar su estado de salud. "Me dijo que tenía fecha para el 17" de marzo, pero que "estaba con muchos dolores y que había roto bolsa. Así que comenzamos a buscar la postura que nos indicó para que se sintiera más cómoda y pudiera dar a luz", contó a MDZ.

Fue la primera vez que la policía asiste directamente a una mujer con trabajo de parto. "En otra oportunidad estuve ayudando pero de lejos. En esta ocasión fui quien recibió el bebé e hice el corte del cordón umbilical. Fue una una experiencia maravillosa que Dios me permitió tener".

Los efectivos que participaron del operativo.

Foto: Ministerio de Seguridad

Según el relato de la oficial, la emoción de la madre fue incontenible tras el nacimiento. "Se puso a llorar junto a su bebé. Nos indicó que era el primer bebé que pudo ver, ya que los otros dos hijos que ella tiene no los pudo ver". Lejos de las situaciones límite y muchas veces violentas que los policías deben afrontar, la mujer y el padre de la criatura agradecieron a los efectivos a cargo del operativo.

Consultada sobre su trabajo, Ustaris reconoció que no siempre ocurren historias emotivas y maravillosas como la que protagonizó ayer. Es que ser policía, la mayoría de las veces, es una tarea difícil. "Una vez fui a un incendio en un departamento interno donde encontré a un niño de 5 años que, bueno, tuvo un desenlace fatal. Esa es la experiencia triste que llevo a lo largo de estos años. Después estuve en procedimientos de rutina que, si bien hacen a mi experiencia, no me marcaron como la de ese niño", cierra Valeria, la mujer policía que ayer fue heroína.