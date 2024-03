Por el aumento del colectivo, evalúan implementar el horario corrido en comercios Santa Fe

La crisis económica golpea a los argentinos y obliga a cada sector a repensar estrategias para hacerle frente. En ese contexto la ciudad de Santa Fe analiza la implementación del horario corrido en sus comercios a partir del inminente aumento del colectivo que llevará la tarifa a 700 pesos. El debate recién comienza y ya divide las miradas entre los que acompañan y los que ven dificultades en la puesta en práctica y el cambio de costumbre.

A diferencia de lo que ocurre en Buenos Aires o Rosario, en Santa Fe el comercio trabaja con horario partido: de 8 a 12 y 16 a 20. Así los empleados van y vienen cuatro veces en el día. Los menos se trasladan en auto, por el gran costo que insume entre el combustible y el estacionamiento, otros en motocicleta y bicicleta, pero la mayoría utiliza el colectivo.

De acuerdo a las estimaciones oficiales son 15 mil los empleados de comercio registrados en el Gran Santa Fe, que agrupa a distintas localidades del área metropolitana. A ellos se les debe sumar los que no están registrados.

Al igual que está ocurriendo en otras ciudades del país en Santa Fe también aumentará el colectivo. En las próximas horas pasará de 380 a 700 pesos la tarifa plana. El golpe es duro para todos los usuarios, pero en particular para los empleados de comercio que realizan 24 viajes por semana y deberán destinar 67,200 pesos en movilidad por mes.

Ante ese escenario se comenzaron a evaluar distintas posibilidades entre las que apareció un boleto diferenciado y la modificación del horario laboral, experiencia que ya se aplicó en Santa Fe durante la pandemia del coronavirus y que dio buenos resultados. Cuando se levantaron las restricciones y se recuperó la normalidad la ciudad recuperó su tradicional horario, sin embargo ahora muchos vuelven a pensarlo como una solución transitoria.

El presidente del Centro Comercial de Santa Fe, Martín Salemi, no descartó la idea, pero alertó que "no se puede realizar de manera compulsiva por los diferentes contextos que posee la capital provincial". Según explicaron no es la misma realidad para un local que está ubicado sobre la peatonal, con movimiento permanente que para aquellos que están en las avenidas a cielo abierto, en los barrios alejados del centro. "La inseguridad también constituye un factor a tener en cuenta", acotan.

"Va a ser un tema que no será fácil de acordar. Notamos que hay rubros que tienen mayor flexibilidad frente a esto, algunos ya lo hicieron y otros no tendrían inconvenientes en hacerlo", aporta Fabián Zanutigh, Gerente del Centro Comercial. Si bien se plantea como una posibilidad transitoria, entienden que además de los hábitos son muchos los sectores que deben sentarse a la mesa de debate: sindicato, comerciantes, Municipalidad y Ministerio de Trabajo.

Qué dice el gremio

Desde el Centro Unión Empleados de Comercio (CUEC) de Santa Fe se muestran a favor de la posibilidad y mientras aguardan concretar reuniones con las autoridades provinciales avanzan con diálogos informales con la Municipalidad y los comerciantes. En el sector hay fuerte preocupación por el impacto que generará la suba del boleto de colectivo. "Somos los principales promotores del horario corrido del comercio en Santa Fe”, indicó Edgardo Coria, secretario adjunto del gremio.

Entre los que defienden la idea, además de destacar el significativo ahorro económico que implicaría, señalan una mejora en la calidad de vida del trabajador a partir de mayor tiempo para realizar otras actividades personales y familiares lo que puede a su vez derivar en una mayor productividad y eficiencia operativa. Santa Fe evalúa implementar el horario corrido. Foto: MDZ

Cautela de la Municipalidad

Consultado por la prensa, el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti no desechó la posibilidad y puso especial énfasis en el resguardo de los puestos de trabajo. "Si hay que cambiar algún tipo de costumbre santafesina para mantener fuentes de trabajo es lo que se debe garantizar".

Por su parte, desde la secretaria de Producción y Empleo señalaron que están abiertos a discutir todas las posibilidades dentro del marco del diálogo entre los diferentes actores y no descartaron como opción que puedan aplicar el horario corrido aquellos comercios y empleados que les convenga de acuerdo a su realidad.

El debate llegó al Concejo de Santa Fe y un edil presentó un proyecto para la conformación de una mesa de trabajo para valuar la viabilidad de la implementación del horario corrido. "Al no existir un consenso entre los diferentes rubros comerciales de aplicar el horario corrido, se hace imperiosa la necesidad de implementar estas instancias de diálogo para llegar a una solución que pueda armonizar los intereses de todos los actores intervinientes", destaca la iniciativa.