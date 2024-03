Ciro y un racimo de canciones a la luz de la luna en el Frank Romero Day

Cuando Andrés Ciro Martínez y sus persas tomaron el escenario a las 23.30 de la noche del domingo, en el Frank Romero Day ya habían ocurrido algunas cosas interesantes en el teatro griego. Esas postales, incluían la presentación de Alejo y Valentín, el saludo en castellano y en un perfecto inglés de Agostina Saua, la nueva reina vendimial y la primera repetición de “Coronados de historia y futuro”. La otra, tuvo más que ver con la vergüenza. El acto central había concluido y los artistas, mientras saludaban al público, decidieron manifestarse a través de banderas en las que se podía leer “vendimia precarizada”. Segundos después, las luces del teatro griego se apagaron intencionalmente. Fue un movimiento, burdo, obvio e injusto, como el que había ocurrido 24 horas antes. En ese contexto, una de las bandas más sólidas que tiene el rock nacional, comenzó a cerrar la noche.

Mendoza es tierra de vino, y el vino a Ciro le encanta. Por eso, los primeros acordes de Muévelo fueron el chispazo inicial de una noche en la que el músico de 56 años mostró su vigencia a través de una lista de canciones que incluyó hits de su actual formación y de su pasado como líder de Los Piojos. Balneario de los doctores crotos, Civilización y Vas a Bailar, fueron los temas elegidos para la primera parte de un sólido show que se extendió durante aproximadamente una hora y media.

En bicicleta. Uno de los pasajes de la noche.

Foto: Santiago Tagua / MDZ

También hubo tiempo para que el frontman presentara su nuevo proyecto vitivinícola: Antes y después. Específicamente, son dos etiquetas que se sumarán a la colección de vinos en la que Ciro viene trabajando desde hace tiempo. “Primero hicimos el…después”, anunció el vocalista, despertando las risas y la ovación de las gradas.

El Frank Romero Day es un escenario imponente y el ex líder de Los Piojos decidió recorrerlo ¡en bicicleta! Es que, cuando comenzaron a sonar los primeros acordes de Ruleta, canción del disco Verde Paisaje del Infierno, el músico se trasladó sobre ruedas mientras los fanáticos deliraban. La selección argentina de fútbol también tuvo su momento. Mientras se proyectaban imágenes de las derrotas que debió afrontar Leo Messi con la albiceleste, comenzó a sonar Luz. A medida que fue avanzando la canción, la letra fue acompañando la coronación del fútbol nacional en Qatar. Emocionante.

Imponente. Miles de fanáticos disfrutaron del show.

Foto: Santiago Tagua / MDZ

Antes de ingresar en el último tramo de su presentación, la formación se tomó unos segundos y Ciro abrió el telón para un segundo homenaje: el recuerdo del disco que grabó con la Filarmónica de Mendoza a través de Pacífico, uno de los temas que dejó estampado “Sueños”, la placa lanzada en 2022.

Como Alí, Verano del 92, Mírenla y Bicho de Ciudad, dieron continuidad al show en el teatro griego. “Una más y nos vamos”, anunció el líder de los persas, generando el clásico ida y vuelta con el público que, a esa altura, le rogaba un rato más de rock nacional. El ex líder no quiso decepcionar y eligió Servidor, Insisto, Desde lejos no se ve, El Farolito y Astros para comenzar a redondear la noche.

Ovacionado. Así se fue Ciro del teatro griego.

Foto: Santiago Tagua / MDZ

La perlita llegó al final. En un contexto de crisis y con la luna iluminando el Frank Romero Day, Ciro Martínez entonó el himno nacional argentino. Ese momento, íntimo y emotivo, las miles de almas que llegaron hasta el teatro griego, sirvió para confirmar la conexión del artista con Mendoza, lugar en el que sus fanáticos siempre lo esperan.