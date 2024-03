Agostina Saua y Rocío Neila en MDZ Radio: las soberanas que buscan cambiar el rol de la Reina y Virreina Nacional de la Vendimia

La provincia de Mendoza ya tiene a las soberanas 2024 de la Fiesta de la Vendimia. Agostina Saua, Reina Nacional, y Rocío Belén Neila del Pino, Virreina Nacional, fueron coronadas el pasado sábado durante el Acto Central celebrado en el teatro griego Frank Romero Day.

Agostina Saua hizo historia al ser la primera Reina de la Vendimia representante de la Ciudad de Mendoza. Ella tiene 23 años, es profesora de Inglés, practica natación y es justamente a ese deporte al que representó cuando fue elegida reina del Club Mendoza de Regatas. Por su lado, Rocío Belén Neila del Pino tiene 20 años, está por empezar 2° año de la carrera de Abogacía y Procuración, aunque ya es técnica agropecuaria. Además, es bailarina folclórica, por lo que ha participado en vendimias de su departamento.

La nueva máxima soberana admitió que "todavía no lo puedo creer, no tomo dimensión de lo que ha sido esto de ser la primera Reina Nacional de la Vendimia que representó a la Ciudad de Mendoza. Pudimos hacer historia, estoy muy feliz".

Agostina Saua.

La Virreina admitió que "recibí mucho apoyo, el Valle de Uco tiene algo especial y es que vive la Vendimia muy diferente a muchos departamentos. Me pasó algo particular, los que no habían podido ir a la fiesta, cuando se enteraron que salí virreina hicieron caravana en el pueblo, estaban muy fascinados, es increíble".

Ambas expresaron cómo surgió su sueño de pertenecer a la historia monárquica de "la tierra del sol y del buen vino". Rocío reveló que "lo que nos motivó a ser candidatas, en general, fue el amor que sentimos por la Vendimia. A mí me pasa algo particular, soy bailarina de folclore, entonces llevaba varias Vendimias bailando en San Carlos y sentía ese amor. Era una materia pendiente estar acá, porque no solamente era mi sueño sino el de toda mi familia. Creo que las cosas pasan por algo, este año se dio y también entendiendo la responsabilidad que conlleva todo esto y no solo la mía, sino la de todo un departamento que justamente es quien está atrás tuyo y te acompaña. Creo que todas lo hicimos por el amor que sentimos por Vendimia y por todavía seguir haciendo historia y contribuyendo a este patrimonio cultural que nos representa en el mundo".

Mientras que Agostina mencionó que "siento pasión y amor por la Vendimia desde chica. La ilusión que uno tiene quiere contagiarla. A mí me encantaba el Carrusel, la Vía Blanca, pero la figura que tenía como arriba y que decía yo quiero estar ahí, fueron las reinas. Entonces, creo recae en nosotros el transmitir, poder inspirar a los niños, niñas y adolescentes de ahora a que se contagien de este amor y pasión por Vendimia para que no se pierda nuestra cultura y origen que está marcado en nuestra historia".

Desde el inicio de la fiesta, las candidatas dieron a conocer su postura frente al rol que buscaban cumplir de cara a ser elegidas como soberanas. La nueva Reina sostuvo que "con todas las chicas estamos de acuerdo con que ha evolucionado un montón el rol y cómo ve la gente a las reinas. Antes quizás sí se elegía por su aspecto físico, pero ahora no. Nosotras somos mujeres íntegras, solidarias, empáticas, voceras, nos sentimos empoderadas y creo que ha cambiado un montón el rol. Creo que ya va más allá de la belleza".

Rocío Belén Neila del Pino.

Por su lado, la Virreina admitió que "hoy en día cambió tanto todo, es importante que entiendan que la imagen cambió, que nosotras visibilizamos no solamente lo que nosotras queremos mostrar, sino todo aquello que nos quieren hacer llegar. La sociedad va avanzando, ese estereotipo que está impuesto por la sociedad ya evolucionó, y que también sea parte de nosotros mostrar este cambio y que la sociedad entienda de que hoy en día es otra la llegada de la Vendimia, pero siempre es importante seguir manteniendo esto que es parte de nuestra historia".

"Este año apuntamos a lo social, ha llevar a cabo todos nuestros proyectos. Con las chicas conocemos los proyectos de todas, nos dimos la posibilidad de escucharnos y de poder entrelazar los proyectos. La idea es visibilizarnos, llegar, tener contacto con la gente, que los mendocinos y mendocinas nos transmitan sus necesidades y nosotras poder transmitirlas a nuestros allegados, a las autoridades de Gobierno y poder hacer todo lo que esté en nuestras manos", admitió Rocío en relación a la labor que buscan desarrollar. Y Agostina Saua afirmó que "ser ese nexo es realmente la esencia de Vendimia, es por lo que se caracteriza la figura de la reina. Tenemos muchas ganas de trabajar en conjunto".

