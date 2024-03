Un turista filmó el surgimiento de un iceberg en el Glaciar Perito Moreno

El surgimiento de un iceberg es un hecho misterioso para el gran público. Un turista logró captar el nacimiento de uno de estos gigantes bloques de hielo en el glaciar Perito Moreno y el video rápidamente se viralizó en redes sociales.

Los trabajadores de ATE de El Calafate, pertenecientes a Parques Nacionales, dispusieron una protesta en el acceso al glaciar Perito Moreno, dentro del "Parque Nacional Los Glaciares", y liberaron su ingreso en protesta por los despidos.

"Mirá, mirá, nooo, es que viene de abajo. No, no, no, no. ¡Qué impresionante!", se le escucha decir al turista en el video viral. "No, no, mirá lo que es. ¡Es un bodoque!", agrega después.

Mirá el video

Un iceberg es una masa de hielo flotante que se desprende de un glaciar o plataforma de hielo. Se forma a través del proceso de "calving", donde bloques de hielo se desprenden de un glaciar que avanza hacia el océano.

Una vez desprendido, el bloque flota en el agua debido a su menor densidad en comparación con el agua circundante. La mayor parte del iceberg, hasta un 90%, permanece sumergida. Solo alrededor del 10% del iceberg emerge sobre la superficie, lo que significa que su masa total es mucho mayor de lo que se aprecia.