Murió por mí, ¡es la peor muerte!

¿Desesperamos por no morir en los demás?

Nos mata lo que no queremos vivir.

La muerte es el recordatorio en todas las agendas.

La memoria de lo imprevisto.

La perspectiva fiel.

Una cena nos evidencia: la última cena. Pero lo último que vivió

Dios con nosotros no fue la decepción del hombre. Fue la concepción de un hombre que trasciende aún lo que es. No nos quedemos mirando al traidor sino a quien nos salva Es el nuevo vínculo con uno mismo y entonces con los demás. Lo que nos

trasciende es más que lo que nos retiene. Haytantos sentimientos que nos retienen en sí mismos… Y aún buscamos a quien nos hace creer en sí mismos… La mirada del otro nos hace creer en el otro más que en sí mismos. A lo mejor… El dolor no es anónimo.

Tiene nombres propios.

¡Levantamos la mirada cuando alguien nos mira!

Nuestras noches son nuestras evidencias.

Los signos…

¡Hay tanta luz como se puede Ver!

Cuando no podemos hacer nada… la espera lo hace en nosotros.

Esperás porque confiás.

La espera es el lustre.

El ayuno evidencia lo que necesitamos.

Y el ayuno del otro…

El lugar del otro es el lugar en el que el otro necesita de mí.

Lo que nos falta nos hace creer.

Llevamos un tesoro escondido.

Hacernos prójimo es lo que lo hace aparecer.

Porque es lo que nos enriquece… ¡Hacernos prójimo!

(Ver más acá hace Ver más allá. Porque el otro está tan cerca como nosotros…)

Hacernos prójimo es lo que lo hace aparecer.

Y ser encontrados por la propia mirada en la mirada del otro…

La mirada nos hace visibles.

Los miedos son ausencias.

¿De qué te ausentan?

Si el dolor te deja sin palabras… el sentido te las da.

Al nombrarnos prójimo…

¡Podemos dar lo que necesitamos!

El sentido es la creencia más revolucionaria.

¿Qué te hicieron creer que aún no creés?

De cuanto nos hace concientes decir… Gracias

Como sos con el otro… ¡Así sos!

No hay nadie tan lejos de mí como yo.

No hay nadie tan cerca de mí como yo.

Como creés que soy creés que sos.

¡No te traiciones!

Lo que esperás de vos es tu dignidad.

La fe es esa pregunta al mirar la cruz…:

¿Quién sos que hacés que yo sea así?.

Juan Barros.

