El drama del único estudiante sobreviviente del incendio fatal en Córdoba

Pablo Apaza, de 19 años, fue el único estudiante que logró sobrevivir al incendio fatal ocurrido en la madrugada del jueves en un departamento del piso 12 del edificio Aguaribay, ubicado en la avenida Hipólito Irigoyen y calle Buenos Aires, en la ciudad de Córdoba.

Se trata del joven que fue filmado en su dramático escape por la ventana envuelta en llamas, colgando de la cornisa del edificio, y rompiendo a patadas con su pierna la ventana del departamento inmediatamente debajo del suyo, en el Piso 11, para salvar su vida.

Pablo fue el único testigo de la tragedia que provocó la muerte de los dos estudiantes que vivían con él, en el departamento donde se habían instalado el mes pasado con la ilusión de poder iniciar cada uno las respectivas carreras que habían elegido en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Los tres provenían del pequeño pueblo jujeño de Abra Pampa, ciudad cabecera del departamento de Cochinoca en Jujuy, de poco más de 8 mil habitantes. Pablo era muy amigo de Sebastián Liquín (19) y de su primo, Tiziano Tejerina (18). Los tres habían decidido mudarse a ese departamento del barrio Nueva Córdoba que era propiedad de la hermana de uno de los chicos. Pero el inmueble era muy chico para que vivieran los tres. Por eso, la mujer se los había prestado para que se instalaran en Córdoba Capital y pudiesen buscar otro lugar con más comodidades para alquilar. De hecho, tenían previsto mudarse en mayo.

Pablo iba a estudiar diseño web, Sebastián medicina y Tiziano kinesiología. Los tres habían iniciado su curso de ingreso en la UNC y aún no habían visitado la Casa de Jujuy en la ciudad de Córdoba, dirigida por el jujeño Alberto del Cura, donde suelen inscribirse los ciudadanos de esa provincia, recibiendo asistencia en lo que necesiten.

Es por esta razón que, cuando la Policía intentó identificar a los tres jóvenes que fueron víctimas del incendio, dicha delegación no tenía registros de sus nombres.

El departamento del piso 12 donde vivían los tres estudiantes jujeños y que sufrió un incendio en la madrugada del jueves pasado. Foto: X de @leoguevara80

En diálogo con MDZ, Del Cura precisó: "Habían llegado hacía 30 o 40 días. Les habían prestado ese departamento y se iban a mudar en mayo. Nosotros no teníamos ningún registro en la Casa de Jujuy en Córdoba de ellos. Lamentablemente le tocó a Pablo Apaza, aún en el estado de shock por lo ocurrido, reconocer a sus amigos e indicarle a las autoridades del Hospital de Urgencias cuál era Tiziano Tejerina y cuál Sebastián Liquin".

El viaje de Pablo hacia Jujuy

Pablo fue asistido luego de ser contenido por los bomberos en el departamento del piso 11 donde logró ingresar y fue trasladado al nosocomio municipal con lesiones en su pierna (producto de los golpes que propinó en el vidrio para romperlo) y por haber aspirado monóxido de carbono. Estaba en estado de shock.

Según logró relatar, se despertó en la madrugada por el grito de sus dos amigos. Al abrir la puerta de la habitación los vio envueltos en llamas. Observó cuando se trepaban a la ventana porque las llamas se interponían entre ellos y la puerta de salida del departamento. Lamentablemente, Tiziano Tejerina fue quien se deslizó primero pero no pudo sostenerse de la cornisa y cayó al vacío doce pisos e impactó en el suelo de un patio interno. Falleció en el acto. Su primo, Sebastián Liquin, hijo del e intendente de Abra Pampa, lo siguió. Corrió con la misma suerte, pero no murió en el lugar. Estuvo internado en estado crítico por más de 48 horas, pero no pudo resistir: tenía daño cerebral y lesiones muy graves.

Pablo también salió del inmueble por la ventana. Estuvo colgado de la cornisa varios minutos hasta poder alcanzar la ventana de su vecino y ponerse a salvo.

Mirá el video del joven estudiante que logró sobrevivir al incendio

Internado en el mismo hospital, el joven sobreviviente pidió ver a Sebastián que agonizaba en terapia intensiva. "Él pidió ver a su amigo para despedirse. Nosotros en la Casa de Jujuy tenemos médicos y cinco psicólogos porque, en general, los estudiantes jujeños que se instalan en Córdoba sufren mucho el desarraigo. Una de nuestras especialistas lo atendió y acompañó en todo momento. También lo preparó para el viaje que emprendió en la noche del viernes. Pablo viajó con su madre en colectivo hacia la terminal de San Salvador de Jujuy. Allí lo espera una unidad de emergencias del SAME del Gobierno de la provincia", detalló Del Cura a MDZ.

"Lo primero que se hará apenas llegue será asistirlo en un centro de atención primaria para ver cómo se encuentra la pierna lastimada. Posteriormente, junto a un médico y un psicólogo, emprenderán un viaje de 250 km en una camioneta hacia Abra Pampa", contó el representante de la provincia de Jujuy en Córdoba.

También señaló que el Gobierno de Carlos Sadir se hizo cargo de todos los traslados y gastos tantos de los familiares que viajaron a Córdoba desde Abra Pampa como de los costos de los sepelios de ambos estudiantes jujeños.

El último adiós a los estudiantes fallecidos

A las cero horas de este sábado, luego del arribo al pueblo de la camioneta en la que Sebastián Tejerina traía el cuerpo de su hijo Tiziano, comenzó el sepelio en el Club Atlético Belgrano, donde tanto él como su primo eran destacados deportistas.

Así llegaba el cuerpo de Tiziano Tejerina a Abra Pampa, Jujuy:

En tanto, tras conocerse el fallecimiento en la tarde del viernes del joven agonizante Sebastián Liquin, sus familiares están a la espera de que se le practique la autopsia ordenada por el fiscal Rubén Caro, quien investiga el incendio fatal.

"Se espera que entreguen el cuerpo alrededor de las 14 horas de este sábado y recién entonces se realizará una despedida en la ciudad de Córdoba, donde residen varios familiares. Luego se realizará el traslado a Abra Pampa donde será velado y enterrado. Según nos dijeron, se espera que entre el miércoles y el jueves de la semana próxima haya un dictamen de los Bomberos sobre la investigación realizada en el departamento para determinar qué fue lo que pasó", precisó Del Cura.

Por lo que indicó, Pablo Apaza aún no declaró ante el fiscal Caro ya que se encuentra en shock por la tragedia. Por su parte, los familiares de las víctimas fatales son representadas por el abogado Carlos Nayi, quien pidió investigar la responsabilidad de los administradores del edificio Aguaribay para determinar si hubo irregularidades en la red eléctrica o de gas que pudieran causar el incendio.