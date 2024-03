El dolor del papá del estudiante jujeño fallecido en el incendio de Córdoba

Sebastián es padre del estudiante jujeño Tiziano Tejerina, de 18 años, que falleció en la madrugada del jueves pasado luego de caer desde el piso 12 del edificio Aguaribay, en la ciudad de Córdoba. Arribó en la medianoche del jueves a la capital cordobesa para retirar los restos de su hijo, quien hacía un mes se había instalado en el departamento que sufrió un incendio por motivos que aún se investigan.

Tiziano era oriundo de la localidad de Abra Pampa, en Jujuy, y se había instalado en ese inmueble, ubicado sobre calle Hipólito Yrigoyen casi esquina Buenos Aires, junto a otros dos jóvenes de 19 años: Sebastian Liquin y Pablo Acasa.

A las 4.30 horas del jueves, los tres se despertaron tras una explosión en el departamento 12A y las llamas que habían tomando rápidamente el lugar, impidiendo que llegaran a la puerta de entrada. Entonces decidieron salir por la ventana para escapar hacia otros pisos. La desesperada huida desencadenó en una tragedia.

Según la investigación iniciada, Tiziano no pudo sostenerse y cayó desde más de 30 metros hacia un patio interno al que daban tres edificios, incluyendo aquel donde residía. Perdió la vida en el instante. Sebastián también cayó, pero amortiguó su caída con el techo de un comercio. Sin embargo, se encuentra en estado crítico internado en el Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba.

El tercer estudiante, Pablo Acasa, fue el que captaron los vecinos cuando estaba trepado a la pared, golpeando dramáticamente la ventana del departamento inmediatamente debajo al suyo. Con el torso desnudo y colgando de la cornisa, el video de su escape se viralizó en las redes sociales, mostrando el momento desesperante que le tocó vivir.

Mirá el video de uno de los jóvenes que logró escapar del incendio

El dolor de las familias

Apenas conocida la información, la familia de los tres estudiantes jujeños viajaron a la ciudad de Córdoba. Sebastián Tejerina, papá de la víctima fatal, cruzó unas breves palabras con los medios locales antes de emprender rumbo hacia Abra Pampa, donde está previsto realizar desde las cero horas del sábado, el último adiós a Tiziano, que era ingresante de primer año en la Carrera de Kinesiología y Fisioterapia de la Facultad de Ciencias Médicas, en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Luego de recuperar el cuerpo de su hijo tuvo un breve contacto con "El Show del Lagarto" (El Doce), y con la voz quebrada admitió que no tenía detalles de cómo se originó el incendio que provocó la muerte de Tiziano. "Vine unas horas y me lo llevo. Todavía no sé nada de lo que pasó", dijo con dolor. "Algunos familiares se quedaron acá en Córdoba unos días más para cerrar algunas cosas", completó.

El municipio de Abra Pampa declaró 48 horas de duelo por la muerte de Tiziano, a quien destacó como un destacado deportista de esa localidad. Es por esa razón que será velado en la sede del Club Atlético Belgrano, al cual pertenecía.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, ordenó que la Provincia cubra el total de los gastos del traslado del cuerpo del estudiante. En tanto, el titular de la Casa de Jujuy en la ciudad de Córdoba, Alberto del Cura, se contactó con familiares y se dispuso brindar inmediata atención y acompañamiento médico y psicológico. La familia de la víctima fatal del incendio anunció que este sábado será el velorio en su pueblo de origen. Foto: Facebook

Sebastián Liquin es también oriundo de Abra Pampa. El joven de 19 años se encuentra aún en estado crítico por las lesiones que sufrió al caer doce pisos desde la cornisa mientras escapaba por la ventana del fuego que consumía el inmueble.

Darío Reyna, el médico jefe de guardia del Hospital de Urgencias donde se encuentra internado el jujeño, reveló que su pronóstico es "reservado". Precisó además que "tiene lesiones a nivel cerebral" por el tiempo que pasó en estado hipotenso y en shock. Sus lesiones a nivel del tórax del lado derecho y del lado izquierdo, a la altura del pulmón, ya fueron tratadas. A nivel abdominal, presentó un traumatismo que también fue asistido.

En su localidad de origen, los familiares pidieron a los amigos y conocidos iniciar una cadena de oración por su pronta recuperación. En tanto, se solicitó la ayuda de donantes de sangre que podrán acercarse hasta el miércoles 3 de abril en el Banco de Sangre del Hospital de Urgencias -ingreso por calle Salta-. La familia del estudiante jujeño que se encuentra en estado crítico inició una cadena de oración por su recuperación. Foto: Facebook

Por su parte, Pablo Acasa de 19 años, recibió el alta luego de haber sido internado por presentar algunas lesiones menores. En todo momento se encontró "lúcido" según el médico, pero fue sometido a controles y estudios tras haber inhalado humo del fuego. El joven es oriundo de la capital jujeña hacia donde viajaría junto a sus familiares este viernes.

Tres hipótesis

La Justicia de Córdoba, la Policía Judicial y Bomberos de la Policía de Córdoba se encuentran investigando el departamento incendiado para determinar qué fue lo que originó el fuego que obligó a los jóvenes a escapar por la ventana.

Tres son las hipótesis que se manejan. Una de ellas es que pudo haber fallado la red eléctrica, pero una primera revisión de la instalación no arrojó irregularidades. La segunda es la del escape de gas. Si bien habían habido denuncias previas por parte de los estudiantes en un grupo de WhatsApp del edificio, hasta el momento tampoco se encontraron indicios que comprobaran alguna falla. La tercera es que las llamas podrían haberse originado por la explosión de algún artefacto eléctrico o electrónico que los chicos tenían enchufado, como podría haber sido un celular.

Mientras la investigación continúa, los familiares de las víctimas se contactaron con el abogado cordobés Carlos Nayi, que asumió la representación legal para que la Justicia determine si existe responsabilidad de los administradores del edificio por el incendio que se originó en el departamento de los estudiantes.

"Si se llega a corroborar que hubo una queja y una ausencia de mantenimiento, deberán dar cuentas a la Justicia", sentenció el letrado. Y señaló además que, de ser responsables, podrían ser imputados por "homicidio culposo por negligencia".