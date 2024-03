Las razones por las que el pago de las jubilaciones será en dos tramos

Desde el Gobierno nacional, a través de Anses, anunciaron que las jubilaciones y pensiones se cobrarán en dos tramos. No serían cuotas. Para despejar dudas, Florencia Markarian, abogada especializada en cuestiones previsionales, dialogó en MDZ Radio 105.5 FM y aclaró que se trata de “una cuestión administrativa”. El vocero presidencial, Manuel Adorni, también declaró que se trata de una cuestión administrativa para no demorar el cobro de haberes debido al fin de semana largo de Semana Santa.

La abogada Markarian explicó que las jubilaciones y pensiones se recibirán en dos pagos "porque los jubilados y pensionados cobran el mes en curso: en marzo, cobran marzo y en abril, cobran abril. Lo que sucede es que esas liquidaciones están listas desde el mes anterior. Es decir, las de abril, ya estaban cargadas en el sistema. Es una cuestión administrativa, y como el decreto salió con tan poca antelación, falta cargar al sistema estos bonos y el aumento. Lo que pasa es que hubo una demora en establecer cuánto iba a ser el aumento en el tema del bono y cómo iba a quedar el total de la jubilaciones mínimas, donde había una cuestión con el decreto que decía $204.000 después se le va a $241.000, y es por esto la demora". Agregó que "en un primer momento ,van a percibir lo mismo que percibieron en marzo, los $134.445. Luego viene el aumento más el bono: $36.800 y $70.000".

Respecto a si hay antecedentes, Florencia Markarian dijo: "Sucedió con el tema del bono. Había también una discusión y el decreto vino bastante más tarde que las cargas en el sistema y se fue pagando más tarde que la jubilaciones". Afirmó, además, que el pago de la segunda cuota, o tramo, será en abril "pero todavía no hay fecha. Generalmente, los que cobran los haberes mínimos cobran las primeras semanas del mes, hasta el 20. De ahí en adelante, cobran los que tienen mejores haberes".

Por otro lado, se refirió a cómo lo tomaron las y los jubilados: "Hay muchas consultas porque generó incertidumbre. Primero el decreto, que en un principio no se entendía, el cambio en la fórmula de movilidad, qué era lo que iba a pasar. Eso genera muchas dudas y el jubilado lo que quiere saber es si va a estar mejor de lo que venía estando". Markarian agregó que "la idea es que puedan estar mejor, sobre todo porque el cambio de fórmula a partir de julio, lo que tiene de novedoso es que los ajustes van a ser de manera mensual. Ya no hay que esperar cada tres meses para ver un aumento. Además, la medición es más corta, porque hoy es a un trimestre anterior y ahora va a ser con dos meses de retraso, que es el último nivel de índice de inflación que se conoce. En abril se va a aplicar la inflación de febrero".

Aseguró también que, las y los jubilados, "de todas maneras siguen perdiendo frente a la inflación porque hay que tener en cuenta que el 12,5%, de manera extraordinaria, es una forma de recomponer el 20.6% de inflación del mes de enero, pero no se reconoce en su totalidad y es algo que los otros bloques están pidiendo que se reconozca y llegar a ese 20%".

Por un lado, en cuanto a la posibilidad de que el bono de $70.00 se agregue a la mínima, Markarian aseguró que "por cómo se viene implementando, seguramente, sea sobre la mínima sin incorporar el bono que es la práctica que han venido haciendo desde el gobierno anterior y en este también. Se van dando los bonos, pero no lo integran al haber". Por otro lado, se refirió a que la intención del gobierno es que las jubilaciones no sean menores a las anteriores: "Es algo que no quieren. Desde el Gobierno se ha planteado que de ninguna manera pueden estar los haberes más bajos de lo que venían cobrando. En principio la idea es, por lo menos, mantener los valores.

Finalmente, la abogada Florencia Markarian, se refirió al DNU y a la posibilidad de que exista una ley votada en el Congreso y expresó: "Se requiere de la ley. Es fundamental tener la ley de movilidad. Pero el decreto viene a suplir esta falta de acuerdo que hubo en estos meses. Es una manera de dar seguridad jurídica a esta movilidad jubilatoria y que, por supuesto, los jubilados sepan cómo se les va a estar ajustando de aquí en adelante".

Escuchá la entrevista completa: